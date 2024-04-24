Минфин хочет ограничить права иностранного владельца Альфа-банка

Фото: iStock/Balate Dorin
Министерство финансов РФ обратилось в арбитражный суд, требуя ограничить права владельцев Альфа-банка, пишет РБК.
По данным издания, в случае, если иск примут, то организация сможет передислоцироваться в Россию на фоне санкций Запада.
Помимо этого, требование распространяется и на иностранных владельцев «АльфаСтрахования» — Alfastrakhovanie Holdings Limited.
Компания ABH Financial Limited, зарегистрированная на Кипре, обладает правами на Альфа-банк.
Как отметили в агентстве, действия иностранных владельцев препятствуют работе «Альфа-банка», считающегося значимой кредитной организацией.
Раннее против Альфа-Банка возбудили новое дело по признакам нарушения закона о рекламе. Причиной стала аудиореклама на радио, компании грозит крупный штраф.
Читайте также:
Россиянка наказала банк за поступавшие ей в течение года звонки коллекторов
В Бразилии женщина привезла в банк тело умершего дяди, чтобы взять на него кредит
ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка
Помимо этого, требование распространяется и на иностранных владельцев «АльфаСтрахования» — Alfastrakhovanie Holdings Limited.
Компания ABH Financial Limited, зарегистрированная на Кипре, обладает правами на Альфа-банк.
Как отметили в агентстве, действия иностранных владельцев препятствуют работе «Альфа-банка», считающегося значимой кредитной организацией.
Раннее против Альфа-Банка возбудили новое дело по признакам нарушения закона о рекламе. Причиной стала аудиореклама на радио, компании грозит крупный штраф.
Читайте также:
Россиянка наказала банк за поступавшие ей в течение года звонки коллекторов
В Бразилии женщина привезла в банк тело умершего дяди, чтобы взять на него кредит
ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка
Алёна Самарева