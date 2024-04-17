В Бразилии женщина привезла в банк тело умершего дяди, чтобы взять на него кредит

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В Бразилии полиция арестовала женщину за попытку оформить кредит на имя умершего дяди. Об этом сообщает Metro.
Инцидент произошел в банке Рио-де-Жанейро. Эрика де Сауза Виэйра Нунес зашла в здание банка с телом своего 68-летнего дяди Пауло Роберто Брага, которое находилось в инвалидной коляске. Эрика хотела взять кредит в размере порядка трех тысяч евро.
Когда женщина подошла, чтобы оформить документы, то притворилась, что ее дядя жив. На опубликованных сотрудниками банка кадрах видно, что голова мужчины все время откидывалась назад или падала вперед. Также он не двигался, не разговаривал и не реагировал на звуки и движения.
Нунес начала разговаривать с телом своего дяди, однако после непродолжительного монолога сотрудники банка вызвали медиков и полицию. Врачи установили, что Браги не стало за несколько часов до прибытия пары в банк.
Эрику задержали и арестовали за попытку кражи, мошенничества, а также за осквернение трупа.
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Когда женщина подошла, чтобы оформить документы, то притворилась, что ее дядя жив. На опубликованных сотрудниками банка кадрах видно, что голова мужчины все время откидывалась назад или падала вперед. Также он не двигался, не разговаривал и не реагировал на звуки и движения.
Нунес начала разговаривать с телом своего дяди, однако после непродолжительного монолога сотрудники банка вызвали медиков и полицию. Врачи установили, что Браги не стало за несколько часов до прибытия пары в банк.
Эрику задержали и арестовали за попытку кражи, мошенничества, а также за осквернение трупа.
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Екатерина Коршунова