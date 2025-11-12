Достижения.рф

Минфин хочет размещать ОФЗ в юанях

Минфин России хочет размещать облигации федерального займа в китайских юанях
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Минфин России готовит дебютное размещение федеральных облигаций, номинированных в китайских юанях. Сообщение министерства приводит РИА Новости.



Отмечается, что сбор книг заявок (букбилдинг) запланировали на 2 декабря, а техническое размещение — на 8 декабря 2025 года.

В ключевых условиях говорится о двух выпусках ОФЗ с фиксированным купонным доходом, сроках погашения от трех до семи лет, а также о 182-дневном купонном периоде.

Номинал одной облигации составит десять тысяч юаней. Объёмы эмиссии и ставки купонов установят по итогам сбора книги заявок.

Среди особенностей обслуживания и торговли: покупка и получение выплат возможны либо в китайских юанях, либо в российских рублях по выбору инвестора.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0