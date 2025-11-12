Минфин хочет размещать ОФЗ в юанях

12 ноября 2025, 12:13

Минфин России хочет размещать облигации федерального займа в китайских юанях

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Минфин России готовит дебютное размещение федеральных облигаций, номинированных в китайских юанях. Сообщение министерства приводит РИА Новости.