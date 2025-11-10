«Санкции остаются в силе»: США не сняли ограничения с Башара Асада и его окружения

10 ноября 2025, 22:29

Вашингтон сохранил санкции против Асада, несмотря на послабления для Сирии

Башар Асад (Фото: www.kremlin.ru)

Министерство финансов США объявило, что санкции против бывшего сирийского президента Башара Асада и его ближайшего окружения остаются в силе.