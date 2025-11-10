«Санкции остаются в силе»: США не сняли ограничения с Башара Асада и его окружения
Вашингтон сохранил санкции против Асада, несмотря на послабления для Сирии
Министерство финансов США объявило, что санкции против бывшего сирийского президента Башара Асада и его ближайшего окружения остаются в силе.
При этом общие экономические ограничения в отношении Сирии частично смягчены.
В официальном заявлении Минфина уточняется, что меры продолжают действовать против самого Асада, его соратников, а также лиц, связанных с прежней деятельностью Сирии по распространению оружия массового уничтожения.
Кроме того, под санкциями остаются организации и лица, имеющие отношение к террористическим структурам ИГИЛ и «Аль-Каида» (обе признаны террористическими и запрещены в России).
