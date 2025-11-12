Стало известно, когда Путин поедет в Индию
Росконгресс: президент Владимир Путин поедет в Индию 5 декабря
Президент России Владимир Путин прибудет в Индию 5 декабря. Об этом говорится на официальном сайте Росконгресса.
В ходе визита глава государства намеревается принять участие в Российско-индийском форуме, где запланировали панельные дискуссии, посвящённые разным аспектам двустороннего сотрудничества.
Ранее, 23 октября, сообщалось, что индийские нефтеперерабатывающие компании проверяют документы по поставкам нефти, чтобы убедиться, что они не поступают напрямую от «Роснефти» и «Лукойла».
Отмечалось, что закупки производятся в основном через посредников.
