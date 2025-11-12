В США отменяют «черную пятницу» из-за пошлин Трампа

12 ноября 2025, 11:43

Bloomberg: бизнес в США отказывается от «черной пятницы» из-за пошлин Трампа

Фото: iStock/Sorapop

Американский бизнес начал сокращать скидки или полностью отменять акции «черной пятницы» из-за таможенных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.