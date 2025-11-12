В США отменяют «черную пятницу» из-за пошлин Трампа
Американский бизнес начал сокращать скидки или полностью отменять акции «черной пятницы» из-за таможенных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Глава компании Upstream Brands Дэн Пескорс объяснил, что предлагать скидки стало невыгодно из-за возросшей себестоимости товаров после введения пошлин.
Руководитель отдела розничной торговли модной одеждой в AlixPartners Соня Лапински, в свою очередь, дополнила, что некоторые фирмы справились с первой волной пошлин, но сейчас у них не осталось возможности предлагать прежние скидки.
По итогам опроса PricewaterhouseCoopers, потребители в США хотят потратить во время праздничных распродаж в среднем на 5% меньше, чем в прошлом году. При этом молодежь до 28 лет собирается снизить затраты на 23%.
