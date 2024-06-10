Минфин: нефтегазовые доходы бюджета РФ выросли на 73,5 % в 2024 году

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По итогам прошедших месяцев текущего года рост нефтегазовых доходов федерального бюджета составил 73,5 % по сравнению с тем же периодом 2023-го и достиг уровня в 4,95 триллиона рублей. Об этом сообщает Минфин.
Однако в ведомстве уточнили, что такая оценка ведомства является предварительной, а окончательные результаты будут опубликованы позже. Кроме того, в Минфине пояснили, что резкий рост нефтегазовых доходов бюджета связан с ростом биржевых цен на нефть из России. Из-за этого поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет превысило свой базовый размер. При этом ожидается, что такая динамика сохранится в ближайшие несколько месяцев.
Однако в Минфине отметили, что по итогам 2024 года может снизиться суммарный объем дополнительных нефтегазовых доходов. Объясняется такая тенденция изменением прогноза социально экономического развития в поправках к федеральному закону о бюджете.
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