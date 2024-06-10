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Минфин: нефтегазовые доходы бюджета РФ выросли на 73,5 % в 2024 году

10 июня 2024, 14:53
Фото: iStock/Max Zolotukhin

Фото: iStock/Max Zolotukhin

По итогам прошедших месяцев текущего года рост нефтегазовых доходов федерального бюджета составил 73,5 % по сравнению с тем же периодом 2023-го и достиг уровня в 4,95 триллиона рублей. Об этом сообщает Минфин.


Однако в ведомстве уточнили, что такая оценка ведомства является предварительной, а окончательные результаты будут опубликованы позже. Кроме того, в Минфине пояснили, что резкий рост нефтегазовых доходов бюджета связан с ростом биржевых цен на нефть из России. Из-за этого поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет превысило свой базовый размер. При этом ожидается, что такая динамика сохранится в ближайшие несколько месяцев.

Однако в Минфине отметили, что по итогам 2024 года может снизиться суммарный объем дополнительных нефтегазовых доходов. Объясняется такая тенденция изменением прогноза социально экономического развития в поправках к федеральному закону о бюджете.

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#бюджет
#правительство
#нефть
#рост
#рф
Немецкая компания Knauf передаст бизнес в России местным предпринимателям
10 июня 2024, 13:07

Фото: istockphoto/Svetlana Verbitskaya

Крупнейший в мире производитель строительных материалов немецкая компания Knauf намерена передать свои российские активы под управление местного менеджмента. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
В интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он уточнил, что сделка по передаче активов подразумевает право опциона, то есть обратного выкупа, в течение двух лет. Knauf принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму, сказал замминистра.

Окончательное решение будет принято до конца июня, добавил Евтухов. Отмечается, что российский бизнес компании из ФРГ планируется передать под местное управление для того, чтобы в будущем сохранить рабочие места для более чем четырёх тысяч сотрудников.

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#активы
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Правительство РФ выделит из ФНБ более триллиона рублей в 2024 году
10 июня 2024, 11:02

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Правительство РФ планирует выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) более одного триллиона рублей в 2024 году. Об этом сообщил первый заместитель главы министерства экономического развития РФ Илья Торосов.
Из этой суммы 890 миллиардов рублей будет направлено на финансирование реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов, передают «Ведомости». Большая часть, а именно 672 миллиарда рублей, будет выделена на два крупнейших проекта. Один из них — строительство комплекса по переработке этансодержащего газа в порту Усть-Луга. На него из ФНБ будет направлено 392 миллиарда рублей, пояснил первый заместитель министра.

Второй значимый проект — это расширение производства воздушных судов. На эти цели из ФНБ выделят 284 миллиарда рублей, сказал Торосов. Кроме того, в 2024 году более 100 миллиардов рублей будет направлено на льготный лизинг воздушных судов, кораблей и автобусов, а также 77 миллиардов рублей получит «Автодор» на строительство дороги Казань - Екатеринбург.

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#екатеринбург
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«Вкусно – и точка» раскрыла два условия для открытия ресторана в Крыму
10 июня 2024, 04:51

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» допускает открытие ресторана в Крыму, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Олег Пароев.
Но это, по его словам, требует выполнения двух условий: безопасность гостей и бесперебойность поставок.

«Как только эти факторы сойдутся, как только мы сможем это обеспечить, мы будем готовы рассматривать все возможные варианты», – заявил Пароев.

По его словам, в настоящее время открыть ресторан на полуострове невозможно.

Ранее «Вкусно – и точка» передумала открывать ресторан в Абхазии, поскольку Абхазия теперь считается частью Грузии, где действует McDonald's.

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#вкусно – и точка
#крым
#безопасность
#рестораны
#абхазия
#грузия
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В ФАО прогнозируют усугубление ситуации с продовольствием в десятках стран
Эксперт Кобяков: ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 странах
09 июня 2024, 15:23

Фото: iStock/Henadzi Pechan

В 17 странах может ухудшиться ситуация с продовольственной безопасностью, сообщил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Среди наиболее уязвимых регионов он отметил Судан, Южный Судан, Йемен, сектор Газа и несколько африканских стран.

«Существует документ, опубликованный совместно со Всемирной продовольственной программой, который называется докладом о горячих точках голода. В этом недавно вышедшем докладе прогнозируется, что если нынешние тенденции сохранятся, еще в 17 странах ситуация с продовольствием может ухудшиться», — цитирует Кобякова РИА Новости.
Он также указал на продолжающуюся угрозу массового голода в секторе Газа.

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#новости
#сво
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В Минэкономразвития раскрыли подробности посещения России туристами из Европы
Минэкономразвития: туристы из Европы получают визы в Россию на общих условиях
09 июня 2024, 13:34

Фото: istockphoto/nantonov

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев поделился деталями о посещении России туристами из Европы. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
Кондратьев сообщил, что европейцы получают визы в Россию на тех же условиях, что и граждане других стран. Он подчеркнул, что в России не ставят препятствий для этой категории туристов, так как «туризм вне политики».

«Европейские туристы приезжают к нам, да. Если посмотреть статистику по электронным визам, то лидирует Китай, затем Саудовская Аравия, Турция, а далее идут европейские страны, особенно Германия и Эстония. Однако для европейцев это сейчас индивидуальная история», — отметил Кондратьев.
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#германия
#эстония
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Бразилия хочет увеличить поставки кофе в Россию на 20%
09 июня 2024, 13:27

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Бразилия хочет увеличить поставки кофе в Россию на 20%. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол Бразилии в столице Родриго де Лима Баэна Соарес.
«Мы занимаемся увеличением [поставок] сейчас <…> Идет тенденция к росту экспорта кофе в Россию. Надеемся, что вырастет как минимум на 20%», – сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), который завершился 8 июня.

По словам дипломата, ценник на кофе зависит, в частности, от сложно предсказуемых климатических изменений.

В начале апреля глава «Росчайкофе» Рамаз Чантурия говорил, что биржевая стоимость кофе сорта робуста в мире достигла 3838 долларов за тонну, что является историческим рекордом. По словам управленца, текущий ценник отразится на стоимости продукта в магазинах в период от четырех месяцев до полугода.

Также он уточнял, что на стоимость продукта в кофейнях и магазинах влияет не только сырье. Сюда входят такие факторы как переработка, упаковка, зарплата, электроэнергия, курс валют и налоги. К слову, сорт арабика тоже подорожал.

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#мир
#россия
#бразилия
#кофе
#цены
#пмэф
#новости
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Товарооборот между Россией и США увеличился на 20%
Торговля России и США в апреле выросла на 20%, до 332 миллионов долларов
09 июня 2024, 11:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В апреле текущего года торговля между РФ и США выросла на 20 процентов в годовом выражении. Информация следует из расчетов РИА Новости по данным американской таможни.
Уточняется, что в апреле отметка достигла 332 миллионов долларов. Примечательно, что российский экспорт вырос на 37% — до 298 миллионов долларов.

Ключевым товаром выступают удобрения, поставки увеличились в 1,6 раза (164 млн долларов). Второе место занимает платина — ее продажи возросли в 32 раза (94,2 млн долларов). Тройку лидеров замыкают части турбореактивных двигателей — поставки увеличились в 3 раза (10,1 млн долларов).

Отмечается, что импорт США уменьшился на 48% — до 34 миллионов долларов. Штаты поставляли в РФ пищевые продукты — рост в несколько раз (6,7 млн долларов) и вакцины — снижение в 3,5 раза (6,2 млн долларов).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты условно должны мировой экономике 54,3 триллиона долларов, при этом их экономика не обеспечена.

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#сша
#путин
#россия
#торговля
#экономика
#импорт
#экспорт
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Глава ВТБ Костин описал ситуацию в экономике словами «ничего пока страшного»
Глава ВТБ Костин: экономика России растёт, ничего страшного пока не происходит
08 июня 2024, 12:00

Фото: iStock/SSV-Photo

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не наблюдает перегрева российской экономики, в которой «ничего пока страшного не происходит». Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он подчеркнул, что в настоящее время на экономику влияют крупные затраты на оборону и непроизводственные товары производства. Данные госрасходы не покрываются произведённой продукцией, которая затем поступает в общество, в результате чего растёт инфляция.

По словам Костина, инфляция в 7% и даже в 8% является нормальной. А вот со стремительным ростом цен необходимо работать. Но экономика России растёт, поэтому ситуация будет меняться.

В заключение глава ВТБ напомнил, что самые быстрые темпы роста российской экономики фиксировались в нулевые годы, когда показатель инфляции был двухзначным.

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#экономика
#россия
#инфляция
#ключевая ставка
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Минцифры хочет запретить бизнесу отправлять бумажные запросы в госорганы
Минцифры запретит бизнесу отправлять запросы в госорганы на бумаге с 2025 года
08 июня 2024, 10:49

Фото: iStock/mapo

Минцифры РФ планирует в следующем году ввести запрет для бизнеса на обращение в государственные органы в любом виде, кроме электронного. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на IT-завтраке на ПМЭФ-2024.
Шадаев отметил, что в структуре входящих документов в ведомство порядка двадцати процентов приходят в бумажном виде. В это число входят запросы, переписка по контрактам, а также любые виды отчетности.

Ранее сообщалось, что делегация Подмосковья подписала ещё девять соглашений в третий день Петербургского международного экономического форума.

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. Главной темой форума в текущем году станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

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#форум
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#бизнес
#минцифры
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