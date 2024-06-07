Набиуллина: сравнивать ключевую ставку РФ с другими странами бессмысленно

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Сравнивать базовую ставку в России с аналогичными показателями в других странах не имеет особого смысла, поскольку у каждой из них существуют свои уникальные условия, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления перед журналистами.
«Когда речь заходит о сопоставлении ставок с аналогичными показателями в других странах, это сравнение оказывается несколько бессмысленным, так как каждая страна находится в собственной уникальной ситуации», — цитирует ее РИА Новости.7 июня Центральный Банк России сохранил базовую ставку на уровне 16%, поддерживая этот показатель неизменным с декабря прошлого года. Регулятор отметил, что возможно повышение базовой ставки на следующем заседании, однако не подчеркнул, что такое повышение может быть «значительным».
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Артем Кузьмин