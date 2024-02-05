Песков предупредил, что РФ будет защищать свои активы и интересы

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга назвал незаконным план Запада использовать активы России как залог под облигации для Украины. Об планах писала газета Financial Times.
Представитель Кремля подчеркнул, что подобные шаги «подрывают основы всей экономической системы».
«Мы будем защищать наши интересы, мы будем защищать наши активы, незаконно арестованные», — отметил Песков.
Ранее Песков заявил, что Евросоюз лепит из России образ врага для оправдания проблем в Европе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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