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Фон дер Ляйен: Нужно тратить российские активы на оружие для Украины

28 февраля 2024, 14:06
Фото: iStock/sinonimas

Фото: iStock/sinonimas

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС обсудить дальнейшие действия с российскими замороженными активами. По её мнению, прибыль от них необходимо потратить на закупку оружия для Украины. Небольшую часть своего выступления в Европарламенте она опубликовала в соцсети Х.
«Я бы хотела, чтобы мы мыслили шире. Пришло время начать разговор об использовании сверхприбыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины», – заявила фон дер Ляйен.
Глава ЕК подчеркнула, что, нет более разумного применения этим деньгам, чем сделать Украину и Европу безопаснее.


25 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что странам Евросоюза нужно смелее конфисковать активы России и поставлять оружие Украине.

Россия уже не раз указывала на незаконность планов Запада использовать денежные ресурсы России.

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Песков: Украине не нужна помощь для раскачивания ситуации, сама справится
28 февраля 2024, 14:00

Фото: Сайт Кремля

Украину не нужно раскачивать, соответствующие процессы происходят самостоятельно внутри страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы наблюдаем, что сейчас на Украине много точек зрения и по выборам, и по дальнейшей легитимности руководства страны. Поэтому там никакая помощь не нужна, там процессы по раскачиванию сами вызревают изнутри», — отметил представитель Кремля.
Таким образом Песков прокомментировал комментируя сведения о том, что Москва якобы пытается организовать там «Майдан-3».

Он также обратил внимание, что от Киева постоянно поступают различные обвинения и заявления, поэтому Москва не может реагировать на все из них.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал высказывания Макрона о возможной отправке войск на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Песков заявил, что Россия не несёт опасности для невраждебных стран
28 февраля 2024, 13:48

Фото: сайт Кремля

Россия не несёт опасности тем странам, которые не угрожают её безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Этими словами он ответил на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нежелании его государство иметь общую границу с Россией.

Песков подчеркнул, что заявления представителей Евросоюза о нарастающей угрозе со стороны России являются недействительными, поскольку Москва не представляет опасности для стран, которые не относятся к ней враждебно.

Представитель Кремля добавил, что странам Запада нет оснований для того, чтобы бояться общей границы с Россией. Главная цель российских властей – это обеспечить безопасность своей страны и её жителей.

Ранее Орбан высказался о возможности появления общей границы с Россией. Он отметил, что период, когда территориально страны граничили друг с другом, не оставил хороших воспоминаний.

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Спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Россию и Украину
28 февраля 2024, 13:00

Фото: iStock/Sky_Blue

Специальный представитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй со 2 марта с рабочими визитами прибудет в Россию, Украину и ряд стран Европы для оказания содействия политическому решению украинского конфликта. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Отмечается, что он посетил Россию, затем отправится на Украину, в штаб-квартиру Евросоюза, Польшу, Германию и Францию.

По словам Мао Нин, восстановление мира на данный момент является первостепенной проблемой. Она добавила, что за прошедшие два года конфликта Китай неоднократно предпринимал усилия по установлению мира и содействовал проведению мирных переговоров.

Она добавила, что Китай продолжит добиваться консенсуса со всех сторон, чтобы привнести китайскую мудрость в продвижение политического решения конфликта на Украине.

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Песков прокомментировал попытки спецслужб США следить за Путиным через смартфоны
Песков: спецслужбы РФ делают всё возможное для обеспечения безопасности Путина
28 февраля 2024, 12:48

Фото: Сайт Кремля

Российские спецслужбы делают всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность президента России Владимира Путина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ранее издание Wired опубликовало материал, в котором указывалось на попытки американской компании PlanetRisk осуществлять слежку за передвижениями Путина через телефоны его окружения. Для этого якобы была разработала специальная программа Locomotive.

Песков заявил, что в Кремле ничего не знают об этой компании, а попытки слежки за президентом зафиксированы не были.

Также он добавил, что спецслужбы России делают всё возможное, чтобы пресекать любые попытки слежки и обеспечить безопасность президента.

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#безопасность
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Дмитрий Песков: Действия НАТО побуждают Россию к усилению мер безопасности
28 февраля 2024, 12:38

Фото: сайт Кремля

На фоне наращивания военной мощи НАТО вблизи российских границ и провокационной риторики стран-членов альянса Россия предпринимает дополнительные шаги по обеспечению своей безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По сообщению RT, представитель Кремля дал оценку высказываниям представителей военного блока.

«Расширение НАТО, а также продвижение ее военной инфраструктуры к нашим границам, наряду с враждебными высказываниями государств-членов Североатлантического альянса, безусловно, дают нам основания для принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение нашей безопасности», — подчеркнул Песков.
Он выразил глубокую озабоченность по поводу враждебных действий и риторики НАТО, которые создают угрозу для территориальной целостности и национальных интересов России.

Песков также прокомментировал заявление представителя Литвы о необходимости «нейтрализации» Калининградской области. Он категорически отверг эту провокационную идею, заявив, что Калининград является частью России и так будет всегда.
Россия готова защищать свои интересы и безопасность всеми имеющимися средствами, добавилпредставитель Кремля.

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Госдума приняла закон о запрете размещения рекламы на информресурсах иноагентов
28 февраля 2024, 12:21

Фото: iStock/leg Elkov

Госдума приняла закон о запрете на размещение рекламы на информационных ресурсах иноагентов.
Напомним, что соответствующий законопроект был внесён в нижнюю палату парламента в феврале. Авторами инициативы выступили 395 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами всех партий, кроме «Новых людей».

Согласно принятому закону, изменения внесены в законы «О контроле за деятельностю лиц, находящихся под иностранным влиянием», «О рекламе» и «О средствах массовой информации».

Помимо запрета на размещения рекламы, сами иноагенты больше не могут рекламировать информационные ресурсы других иноагентов.

В пояснительной записке говорится, что законопроект был направлен на противодействие скрытому иностранному вмешательству во внутриполитические дела России.

Володин ранее сообщал, что в 2023 году свыше 200 российских физиц и юрлиц разместили рекламу своих товаров и услуг на ресурсах иноагентов, получив за это сотни миллионов рублей. При этом многие из них не скрывают, что отправляют заработанные деньги на помощь ВСУ.

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#госдума
#закон
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#иностранный агент
#законо
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Китай призвал снизить градус напряженности на Украине после заявлений Макрона
28 февраля 2024, 11:59

Фото: iStock/Sky_Blue

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила о необходимости снижения напряженности в украинском конфликте. Об этом она сказала после резонансных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона по Украине.
«Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействия прекращению огня и боевых действий», — сказала Нин.

При это, по ее словам, Китай и далее будет работать в направлении урегулирования украинского конфликта. Именно с этой целью спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй планирует посетить Россию и Украину уже в начале марта.

Напомним, ранее по итогам конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск западных стран на Украину. Однако, по его словам, консенсус по этой теме так и не был достигнут. Кроме того, французский лидер заявил, что готов сделать все возможное, чтобы Россия не одержала победу в конфликте с Украиной.

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#конфликт
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#лидер
#макрон
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Бастрыкин: дискредитирующие ВС РФ звёзды ответят по закону после возвращения
28 февраля 2024, 11:58

Фото: сайт СК РФ

Российские знаменитости, покинувшие страну из-за своих политических взглядов, ответят по закону, если дискредитировали армию России. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
По его словам, эти действия российских звёзд объясняются их желанием угодить политике тех стран, в которых они сейчас проживают, а также попыткой сохранить возможность зарабатывать там деньги.

Однако если кто-то из них решит вернуться в Россию, то он обязательно ответит перед законом за свои действия, даже если его возвращение произойдёт спустя много лет.

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#закон
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В Госдуме перечислили законы, вступающие в силу в марте
Володин перечислил законы, вступающие в силу в марте 2024 года
28 февраля 2024, 11:06

Фото: iStock/Oleg Elkov

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в марте текущего года. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Государственная система экологического мониторинга появится в России 1 марта. Она будет информировать органы власти и россиян о состоянии окружающей среды, что позволит оперативно предотвращать угрозы.

В этот же день вступит в силу стандарт транспортного обслуживания. Власти будут обязаны устанавливать план обслуживания населения, в котором будут фигурировать перечень и целевые значения показаний, характеризующих доступность и безопасность перевозок.

Также в начале марта будут внесены изменения в требования к маркировке винодельческой продукции. С этого момента на этикетке будут указаны данные о её виде, производителе и сорте винограда. При этом шрифт надписи должен быть контрастным и легкочитаемым.

С 1 марта изменятся требования к содержанию животных в местах их продажи. На законодательном уровне будут определены размеры вольеров и аквариумов, а также перечень действий в случае заболевания животного в зоомагазинах.

Кроме того, со 2 марта в России изменится порядок оформления полисов ОСАГО. Теперь их можно будет заключать на срок от одного дня до трёх месяцев. В настоящее время срок страхования начинался от трёх месяцев.

Вместе с тем, ожидается расширение числа некоммерческих организаций, имеющих право на получение господдержки. Изменения вступят в силу 8 марта. Под нововведение попадут компании, которые осуществляют работу в сфере семьи, материнства, отцовства, детства, вопросов безнадзорных животных.

Начиная с 19 марта россияне смогут подать заявление о выплате возмещения по вкладам в электронной форме. Сделать это можно будет на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов или через портал «Госуслуг».

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#россия
#вячеслав володин
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