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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам ЕС обсудить дальнейшие действия с российскими замороженными активами. По её мнению, прибыль от них необходимо потратить на закупку оружия для Украины. Небольшую часть своего выступления в Европарламенте она опубликовала в соцсети Х.
«Я бы хотела, чтобы мы мыслили шире. Пришло время начать разговор об использовании сверхприбыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины», – заявила фон дер Ляйен.Глава ЕК подчеркнула, что, нет более разумного применения этим деньгам, чем сделать Украину и Европу безопаснее.
Россия уже не раз указывала на незаконность планов Запада использовать денежные ресурсы России.
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Сергей Калугин