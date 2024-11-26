Сбербанк продолжит принимать заявки по семейной ипотеке в штатном режиме

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Сбербанк продолжает принимать заявки на участие в программе «Семейная ипотека», несмотря на исчерпание текущего лимита, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Заявки можно подать в офисах банка или через онлайн-сервис «Домклик».
Заключение сделок будет возможно после выделения нового лимита Правительством РФ, либо при освобождении слотов из-за отмены или переноса других сделок. О любых изменениях банк обязуется оперативно информировать клиентов.
Ранее, в октябре, Сбербанк уже приостанавливал оформление сделок по программе из-за исчерпания лимита. Однако с 15 ноября банк возобновил сделки по «Семейной ипотеке» и программе «Ипотека для ИТ».
В пресс-службе подчеркнули, что заявки обрабатываются в штатном режиме, и клиенты могут рассчитывать на своевременное оформление.
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Заключение сделок будет возможно после выделения нового лимита Правительством РФ, либо при освобождении слотов из-за отмены или переноса других сделок. О любых изменениях банк обязуется оперативно информировать клиентов.
Ранее, в октябре, Сбербанк уже приостанавливал оформление сделок по программе из-за исчерпания лимита. Однако с 15 ноября банк возобновил сделки по «Семейной ипотеке» и программе «Ипотека для ИТ».
В пресс-службе подчеркнули, что заявки обрабатываются в штатном режиме, и клиенты могут рассчитывать на своевременное оформление.
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Мария Моисеева