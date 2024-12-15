РИА Новости: в ГД разработали программу льготной ипотеки для ветеранов СВО со ставкой 2%

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В Госдуме члены комитета по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сергеем Пахомовым разработали программу новой льготной ипотеки в 2% для ветеранов СВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минфин России.
«Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сергеем Пахомовым разработали концепцию новой льготной программы ипотечного кредитования для участников СВО со ставкой 2%», — говорится в сообщении.
Согласно программе, ставка в 2% будет предоставляться как и участникам СВО, так и их супругам. В случае гибели, льготная ипотека станет доступна родителям и совершеннолетним детям при отсутствии супруги или супруга. Программа будет распространяться исключительно на территории субъекта РФ, в котором прописан заемщик и где планируется приобрести жилье.
Лимит в 12 миллионов рублей станет доступен для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов России лимит снижен до 6 миллионов. Для получения ипотеки обязателен 20% первоначальный взнос. Также льготная программа суммируется с иными мерами поддержки.
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Иван Мусатов