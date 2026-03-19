Минфин предложил поэтапно ввести НДС на зарубежные товары с маркетплейсов
Минфин РФ разработал законопроект о введении налога на добавленную стоимость (НДС) на иностранные товары, приобретаемые через маркетплейсы. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов на Петербургском налоговом форуме.
Согласно инициативе, налог будет вводиться постепенно: в 2027 году ставка составит 7%, в 2028-м — 14%, а в 2029 году достигнет 22%, то есть уровня стандартного НДС. Окончательное решение по проекту примет правительство.
Мера направлена на выравнивание условий для российских и иностранных продавцов в онлайн-торговле. Ранее Минпромторг также выступал за введение полной ставки НДС в 22% уже с 2027 года.
В Минфине уточнили, что налог будет применяться к зарубежным товарам, которые сейчас ввозятся без уплаты таможенных пошлин — в пределах действующих лимитов для физических лиц. Изначально рассматривалась более мягкая шкала ставок, однако позже параметры пересмотрели с учётом повышения базовой ставки НДС до 22%/
