Минфин США допустил новое ослабление антироссийских санкций

07 марта 2026, 02:15

Глава Минфина США Бессент допустил ослабление санкций в отношении российской нефти

Фото: iStock/zhengzaishuru

Глава американского Минфина Скотт Бессент допустил дальнейшее ослабление санкций против российской нефти. Свое мнение он высказал в интервью Fox Business.





Причиной для такого решения может стать временный дефицит нефти на мировом рынке, вызванный напряженной ситуацией на Ближнем Востоке. По словам Бессента, Вашингтон рассматривает различные варианты корректировки санкционной политики для стабилизации мировых энергетических рынков.



Отметим, что в пятницу Минфин США разрешил Индии временно (на протяжении тридцати дней) закупать нефть РФ, уже находящуюся на танкерах в море.





«Мы также можем отменить санкции на поставки другой российской нефти», — заявил Бессент.