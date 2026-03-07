Минфин США допустил новое ослабление антироссийских санкций
Глава Минфина США Бессент допустил ослабление санкций в отношении российской нефти
Глава американского Минфина Скотт Бессент допустил дальнейшее ослабление санкций против российской нефти. Свое мнение он высказал в интервью Fox Business.
Причиной для такого решения может стать временный дефицит нефти на мировом рынке, вызванный напряженной ситуацией на Ближнем Востоке. По словам Бессента, Вашингтон рассматривает различные варианты корректировки санкционной политики для стабилизации мировых энергетических рынков.
Отметим, что в пятницу Минфин США разрешил Индии временно (на протяжении тридцати дней) закупать нефть РФ, уже находящуюся на танкерах в море.
«Мы также можем отменить санкции на поставки другой российской нефти», — заявил Бессент.Ранее выяснилось, что цены на нефть с начала 2026 года подскочили примерно на 50%. Значительная часть повышения стоимости произошла на фоне наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке. При этом считается, что одним из главных выгодополучателей от нового конфликта может стать Россия.