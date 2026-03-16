Свыше трети россиян не могут откладывать деньги из-за нехватки средств
Более 38% россиян за последний год не сделали никаких накоплений. Большинство из тех, кто всё же откладывает деньги, копят не более 10 тысяч рублей в месяц.
Такие результаты показал опрос сервиса «Актион Бухгалтерия», результаты которого приводит «Газета.Ru». Согласно исследованию, 38,3% респондентов в 2025–2026 годах вовсе не делают сбережений. При этом 19% откладывают деньги регулярно, обычно каждый месяц, а ещё 42,8% копят время от времени и в разных объёмах.
Главной причиной отсутствия накоплений участники опроса назвали нехватку средств после обязательных расходов — так ответили 61,9% респондентов. Ещё 24% сообщили, что значительная часть дохода уходит на помощь родственникам и близким. Около 14,1% признались, что не могут удержаться от текущих трат.
При этом исследование показывает и небольшие изменения по сравнению с 2024 годом. Тогда более половины опрошенных — 55,1% — не могли откладывать деньги, 38,1% делали это нерегулярно, а регулярно копили лишь 6,8%.
Среди тех, кто сейчас формирует накопления, большинство откладывают небольшие суммы. Около 32,5% направляют в сбережения до пяти тысяч рублей в месяц, ещё 27% — от пяти до десяти тысяч. Таким образом, почти 60% копящих россиян формируют накопления в пределах десяти тысяч рублей ежемесячно.
Основным способом хранения средств остаются банковские инструменты. Почти 55% держат деньги на накопительном счёте, 35% — на банковских вкладах, а 14,2% — на дебетовой карте. При этом 34% продолжают хранить часть средств наличными.
Чаще всего россияне копят не на крупные покупки, а на финансовую стабильность. Около 63,6% формируют «подушку безопасности», 30,7% откладывают на отпуск, 23,5% — на лечение и медицинские расходы, 18,4% — на ремонт, а 14,6% — на покупку недвижимости.