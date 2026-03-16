Свыше трети россиян не могут откладывать деньги из-за нехватки средств

16 марта 2026, 11:33

Более 38% россиян за последний год не сделали никаких накоплений. Большинство из тех, кто всё же откладывает деньги, копят не более 10 тысяч рублей в месяц.





Такие результаты показал опрос сервиса «Актион Бухгалтерия», результаты которого приводит «Газета.Ru». Согласно исследованию, 38,3% респондентов в 2025–2026 годах вовсе не делают сбережений. При этом 19% откладывают деньги регулярно, обычно каждый месяц, а ещё 42,8% копят время от времени и в разных объёмах.



Главной причиной отсутствия накоплений участники опроса назвали нехватку средств после обязательных расходов — так ответили 61,9% респондентов. Ещё 24% сообщили, что значительная часть дохода уходит на помощь родственникам и близким. Около 14,1% признались, что не могут удержаться от текущих трат.



При этом исследование показывает и небольшие изменения по сравнению с 2024 годом. Тогда более половины опрошенных — 55,1% — не могли откладывать деньги, 38,1% делали это нерегулярно, а регулярно копили лишь 6,8%.



