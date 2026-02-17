Минфин: россияне тратят у букмекеров в районе двух трлн рублей в год

17 февраля 2026, 13:17

Фото: iStock/scyther5

Россияне ежегодно тратят у букмекеров в районе двух триллионов рублей в год. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.





По его словам, именно этот объём ставок стал одной из причин разработки закона о борьбе с игроманией. Выступая в Совете Федерации, Чебесков отметил, что через букмекеров планируется информировать граждан о рисках азартных игр и предлагать альтернативные способы вложения средств.



11 февраля Госдума приняла соответствующий закон. С сентября 2026 года букмекеры и тотализаторы будут обязаны размещать на сайтах и в пунктах приёма ставок информацию о возможных последствиях участия в азартных играх. Также клиентам должны предоставить варианты инвестирования средств.





«Законопроект, конечно, чуть-чуть подужался при прохождении всех процедур, но тем не менее, мне кажется, это шаг в правильном направлении, и просим поддержать», — отметил Чебесков.