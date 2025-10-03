Минфин предложил ввести НДС для импортной продукции

03 октября 2025, 18:54

Для зарубежной продукции с маркетплейсов хотят сделать НДС с 2027 года

Фото: istockphoto/tiero

Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие введение НДС с 2027 года на зарубежные товары, ввезённые в Россию и приобретённые физлицами через электронные торговые площадки.