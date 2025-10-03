Минфин предложил ввести НДС для импортной продукции
Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие введение НДС с 2027 года на зарубежные товары, ввезённые в Россию и приобретённые физлицами через электронные торговые площадки.
Проект опубликовали 3 октября на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
По предложению, ставка НДС будет поэтапно повышаться: 5% в 2027 году, 10% в 2028‑м, 15% в 2029‑м и 20% с 2030 года. Налог распространится на иностранные товары, стоимость которых не превышает лимитов, при которых ввоз в ЕАЭС осуществляется без уплаты таможенной пошлины.
Уплата НДС иностранными продавцами и торговыми площадками предлагается не позднее 28‑го числа месяца, следующего за истёкшим налоговым периодом.
Как сообщали «Известия» 24 сентября, в материалах Минфина также содержится инициатива снизить порог по уплате НДС для малого и среднего бизнеса с 60 млн до 10 млн рублей в год. Это, по задумке авторов, должно сократить практику дробления бизнеса и облегчить для растущих компаний переход на общий режим налогообложения.
Читайте также: