Экономист рассказал, как повышение НДС отразится на жизни россиян

02 октября 2025, 17:34

Экономист Берзон: с повышением НДС придётся смириться

Фото: iStock/mapo

Повышение НДС на 2% в 2026 году не сильно отразится на жизни россиян. Так считает профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Николай Берзон.





По его словам, НДС включают в стоимость продуктов, поэтому цены на них вырастут. При этом повышение этого налога не будет способствовать снижению инфляции, а больше рассчитано на пополнение бюджета.





«Пополнение бюджета перекладывается на покупателей, на конечного потребителя. НДС сидит в любом товаре. На мой взгляд, (повышение налогов — ред.) неприятно — с этим надо смириться. Никакого сверхъестественного события не произошло. Если СМИ не будут раздувать истерию, то тихо-мирно прокатит», — сказал Берзон в беседе с «Газетой.Ru».

«Я не вижу вообще никаких оснований для повышения цен на сахар. В текущем году действительно заморозки влияли в некоторых регионах на урожайность сахарной свёклы, но, во-первых, посевные площади под свёклу были увеличены на 3%, а во-вторых, по всем прогнозам, в этом году наши сахарные заводы дадут не менее 6,5—6,6 млн т сахара», — подчеркнул эксперт.