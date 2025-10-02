Экономист рассказал, как повышение НДС отразится на жизни россиян
Экономист Берзон: с повышением НДС придётся смириться
Повышение НДС на 2% в 2026 году не сильно отразится на жизни россиян. Так считает профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Николай Берзон.
По его словам, НДС включают в стоимость продуктов, поэтому цены на них вырастут. При этом повышение этого налога не будет способствовать снижению инфляции, а больше рассчитано на пополнение бюджета.
«Пополнение бюджета перекладывается на покупателей, на конечного потребителя. НДС сидит в любом товаре. На мой взгляд, (повышение налогов — ред.) неприятно — с этим надо смириться. Никакого сверхъестественного события не произошло. Если СМИ не будут раздувать истерию, то тихо-мирно прокатит», — сказал Берзон в беседе с «Газетой.Ru».
Напомним, правительство одобрило проект Минфина о повышении ставки НДС на 2%. В 2026 году она составит 22%. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, нет оснований считать, что НДС переложится в рост цен на продукты.
В свою очередь управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк в беседе с RT заявил, что никаких оснований для повышения цен на сахар нет.
«Я не вижу вообще никаких оснований для повышения цен на сахар. В текущем году действительно заморозки влияли в некоторых регионах на урожайность сахарной свёклы, но, во-первых, посевные площади под свёклу были увеличены на 3%, а во-вторых, по всем прогнозам, в этом году наши сахарные заводы дадут не менее 6,5—6,6 млн т сахара», — подчеркнул эксперт.
Он уточнил, что в год россияне употребляют порядка 6 млн т, а излишек продукции преобразовывается в эксперт.
Березнюк склонен считать, что цены на сахар в России скорее уменьшатся, а не вырастут.