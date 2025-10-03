Налоговый консультант перечислила льготы для самозанятых россиян
Консультант Жукова: В РФ самозанятые могут платить налоги по пониженным ставкам
Самозанятые россияне имеют право платить налоги по сниженным ставкам из-за специального вычета в 10 тысяч рублей. Об этом рассказала налоговый консультант Татьяна Жукова.
Она уточнила, что налоговая нагрузка на самозанятых снижена, пока действует такая система.
«Например, при оказании услуг физическим лицам стандартная ставка составляет 4%, но в пределах льготы она уменьшается до 3%. При работе с юридическими лицами и ИП ставка обычно 6%, но льгота позволяет временно платить 4%», — пояснила Жукова в разговоре с Pravda.Ru.
Она также добавила, что для самозанятых в России действует и социальная поддержка, в рамках которой государство безвозмездно выделяет до 350 тысяч рублей на развитие бизнеса. Однако для получения этих средств необходимо вести деятельность не менее двух лет, а доход должен быть ниже среднего по региону.
Тем временем депутат Госдумы Александр Якубовский в беседе с RT напомнил, что ветеранам труда также положены льготы.
«Ветераны труда могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату или региональную доплату к пенсии, компенсацию части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, льготный или бесплатный проезд в общественном и пригородном транспорте, льготное зубопротезирование и медицинские услуги», — отметил депутат.
Он добавил, что при наличии медицинских показаний ветераны труда могут претендовать на санаторно-курортное лечение.
Оформить льготы можно в органах соцзащиты по месту жительства. Для этого необходимо предъявить удостоверение ветерана труда.