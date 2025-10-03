Налоговый консультант перечислила льготы для самозанятых россиян

03 октября 2025, 17:41

Консультант Жукова: В РФ самозанятые могут платить налоги по пониженным ставкам

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Самозанятые россияне имеют право платить налоги по сниженным ставкам из-за специального вычета в 10 тысяч рублей. Об этом рассказала налоговый консультант Татьяна Жукова.





Она уточнила, что налоговая нагрузка на самозанятых снижена, пока действует такая система.





«Например, при оказании услуг физическим лицам стандартная ставка составляет 4%, но в пределах льготы она уменьшается до 3%. При работе с юридическими лицами и ИП ставка обычно 6%, но льгота позволяет временно платить 4%», — пояснила Жукова в разговоре с Pravda.Ru.

