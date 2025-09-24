Минфин РФ предложил пересмотреть размер НДС с нынешних 20% до 22%
Министерство финансов России предложило повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Этот проект направлен в правительство в рамках бюджетного пакета и может вступить в силу с 1 января 2026 года. Об этом пишет РИА Новости.
Льготная ставка НДС в размере 10% останется для социально значимых товаров. Это касается продуктов питания, лекарств, медицинской продукции, товаров для детей и других категорий.
Помимо этого, одним из ключевых предложений является введение новой семейной выплаты для граждан с двумя и более детьми. Кроме того, в 2025 году планируется дополнительно выделить более 230 миллиардов рублей на программу льготной ипотеки. Это решение направлено на поддержку граждан, стремящихся улучшить свои жилищные условия. Также Минфин предложил ввести новый налог на азартные игры: 5% на принятые букмекерами ставки и 25% на прибыль букмекерских контор.
