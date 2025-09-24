Минфин РФ предложил пересмотреть размер НДС с нынешних 20% до 22%

24 сентября 2025, 09:53

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Министерство финансов России предложило повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Этот проект направлен в правительство в рамках бюджетного пакета и может вступить в силу с 1 января 2026 года. Об этом пишет РИА Новости.