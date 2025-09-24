Домохозяйка из Подмосковья выиграла 56 млн рублей в лотерею «Всё или ничего»
Домохозяйка из Московской области стала счастливой обладательницей суперприза в размере 56 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Екатерина доверила выбор чисел компьютеру. Оказалось, в лотерее можно сорвать куш, если угадать все 12 цифр или вовсе не попасть ни в одну. Она решилась на смелый ход — сознательно выбрала неправильные номера. И вдруг удача улыбнулась: Екатерина выиграла огромную сумму и превратилась в мультимиллионершу.
Эта победа пришлась на важный момент в жизни семьи. Она произошла всего за два дня до годовщины свадьбы супругов. Екатерина считает выигрыш подарком судьбы. На полученные деньги женщина планирует погасить ипотечный кредит, взятый на строительство частного дома и бани. Остальные средства пойдут на сбережения для детей.
