Хакеры придумали новый способ обмана россиян
Киберпреступники начали активно красть информацию сотрудников российских компаний. Они рассылают фишинговые письма, представляющиеся правками к техническому заданию. В таких сообщениях скрывается вредоносный архив, замаскированный под PDF-файл, рассказали РИА Новости в компании Angara Security.
Главная цель злоумышленников — кража учетных сведений пользователей. Когда сотрудник открывает файл, аферисты получают доступ к его рабочему устройству. В процессе заражения на компьютер загружаются несколько вредоносных программ. Среди них находятся приложения для отправки украденной информации по электронной почте и сервисы удаленного доступа.
После компрометации устройства хакеры получают постоянный доступ к материалам. Они собирают пароли и другую важную информацию, что ставит под угрозу безопасность компаний. Эксперты призывают сотрудников быть внимательными и не открывать подозрительные вложения.
