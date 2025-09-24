Хакеры придумали новый способ обмана россиян

24 сентября 2025, 07:46

Angara Security: хакеры рассылают фишинговые письма под видом правок к ТЗ

Фото: iStock/welcomia

Киберпреступники начали активно красть информацию сотрудников российских компаний. Они рассылают фишинговые письма, представляющиеся правками к техническому заданию. В таких сообщениях скрывается вредоносный архив, замаскированный под PDF-файл, рассказали РИА Новости в компании Angara Security.