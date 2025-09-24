Стало известно, на сколько подорожают автомобили после отмены льготного утильсбора

24 сентября 2025, 09:26

Автоэксперт Пронин: В РФ стоимость авто премиум-класса вырастет на 2,5 млн руб.

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Стоимость автомобилей премиум-класса в России вырастет более чем на 2,5 млн рублей из-за отмены льготного утильсбора для машин с мощностью двигателя больше 160 л.с. Об этом рассказал гендиректор холдинговой компании «Ай-Би-Эм» Денис Пронин.





По его словам, на сегодняшний день основной поток автомобилей идёт из Китая. Введение коммерческого утильсбора не сильно повлияет на стоимость китайских машин.





«А вот для тех, кто ввозил машины для личного пользования и платил льготный сбор в 3400 или 5200 рублей, стоимость автомобиля вырастет условно на миллион рублей. Существенно подорожают и автомобили премиум-сегмента, которые у нас официально не продаются — BMW, Mercedes, Porsche и другие. Рост цен составит примерно 2,5 миллиона рублей», — приводит «Сiбдепо» слова Пронина.

