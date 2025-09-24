Стало известно, на сколько подорожают автомобили после отмены льготного утильсбора
Автоэксперт Пронин: В РФ стоимость авто премиум-класса вырастет на 2,5 млн руб.
Стоимость автомобилей премиум-класса в России вырастет более чем на 2,5 млн рублей из-за отмены льготного утильсбора для машин с мощностью двигателя больше 160 л.с. Об этом рассказал гендиректор холдинговой компании «Ай-Би-Эм» Денис Пронин.
По его словам, на сегодняшний день основной поток автомобилей идёт из Китая. Введение коммерческого утильсбора не сильно повлияет на стоимость китайских машин.
«А вот для тех, кто ввозил машины для личного пользования и платил льготный сбор в 3400 или 5200 рублей, стоимость автомобиля вырастет условно на миллион рублей. Существенно подорожают и автомобили премиум-сегмента, которые у нас официально не продаются — BMW, Mercedes, Porsche и другие. Рост цен составит примерно 2,5 миллиона рублей», — приводит «Сiбдепо» слова Пронина.
Таким образом, потребители либо сохранят интерес к таким автомобилям, либо переключатся на альтернативные варианты, а бизнес по привозу авто под заказ постепенно исчезнет.
Тем временем Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на госкомпанию «Автодор» пишет, что российские автомобилисты совершили более 137 млн поездок по скоростным трассам за прошедшее лето.
«Всего за прошедшее лето пользователи совершили свыше 137 млн проездов по скоростным дорогам госкомпании «Автодор». В этот период многие автолюбители выбирали М11 «Нева», М12 «Восток» и М4 «Дон» в качестве направлений для путешествий и отдыха», — говорится в материале.
При этом максимальный рост в сравнении с 2024 годом показали участки М12 «Восток», расположенные рядом с Казанью. Это связано с открытием нового участка М12 «Восток» Дюртюли – Ачит, соединяющего Республику Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область.