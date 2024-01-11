Путин заявил, что Россия стала первой экономикой Европы

Фото: сайт Кремля
Экономика России по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями, трансляцию ведет пресс-служба Кремля в телеграм-канале.
«Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом — первые в Европе», — заявил российский лидер.Как утверждает глава РФ, первый позиции по объему экономики в мире сейчас занимают Китай, США, Индия, Япония и Россия. Путин обратил внимание, что Россия обогнала Германию, заняв пятое место.
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Алина Юрчак