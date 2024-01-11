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Путин заявил, что Россия стала первой экономикой Европы

Путин: РФ «душат и давят», а она стала первой по экономике в Европе
11 января 2024, 09:40
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Экономика России по паритету покупательной способности стала первой в Европе и пятой в мире. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями, трансляцию ведет пресс-служба Кремля в телеграм-канале.

«Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом — первые в Европе», — заявил российский лидер.
Как утверждает глава РФ, первый позиции по объему экономики в мире сейчас занимают Китай, США, Индия, Япония и Россия. Путин обратил внимание, что Россия обогнала Германию, заняв пятое место.


Ранее сообщалось, что на Западе осознали, что Путин сможет уничтожить НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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В Подмосковье стартовал приём заявок на субсидии для бизнеса по франшизе
11 января 2024, 10:42

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Заявку на субсидию для компенсации затрат на развитие бизнеса по франшизе могут подать предприниматели Московской области с четверга, 11 января, на эти цели власти выделили 100 млн рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Субсидию могут получить владельцы малого и среднего бизнеса, компенсация идет на приобретение оборудования, аренду, коммунальные платежи. Субсидия может составлять не более 50% затрат, при этом для региональных франшиз максимальная сумма выплаты — 1 млн рублей, для прочих — 500 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.
Подать заявку на получение субсидии можно онлайн — на инвестиционном портале Подмосковья. Заявки принимаются в течение года.

В министерстве отметили, что в минувшем году такой поддержкой воспользовались 93 предпринимателя, общая сумма компенсаций составила 40 млн рублей.

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#бизнес
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Зарплаты строителей выросли на 27% за 2023 год
Авито Работа: средние зарплаты в сфере строительства выросли на 27%
11 января 2024, 09:02

Фото: IStock/goncharovaia

В 2023 году количество вакансий на рынке труда для специалистов сферы строительства увеличилось в два раза, а средние предлагаемые зарплаты выросли на 27%. Об этом «Радио 1» рассказали в сервисе Авито Работа.
Согласно данным аналитиков, в январе 2023 года работодатели предлагали специалистам в среднем 63 461 рубль, а в декабре — 80 434 рубля.
«‎В строительном секторе стабильно сохраняется повышенный спрос на кадры. Востребованность специалистов обусловлена в первую очередь реализацией масштабных федеральных и региональных проектов, стремительной урбанизацией и потребностью в возведении жилой и коммерческой недвижимости», — отметил директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.
По итогам года самым высоким спросом со стороны работодателей пользуется арматурщик с увеличением числа вакансий в три раза. Средние предложения по оплате труда выросли на 32%. Теперь работодатели готовы предложить специалистам в среднем 93 070 рублей.

За арматурщиком идут отделочники и штукатуры с увеличением числа вакансий в 2,7 раза. Средние предлагаемые зарплаты выросли в разной степени на 29% и 36% соответственно. Теперь отделочники претендуют на зарплату 93 261 рубль, а штукатуры — 77 154 рубля. Меньше всего зарплаты выросли у крановщиков (в два раза), им готовы платить 87 139 рублей. Самую высокую зарплату готовы предложить плиточникам – 108 094 рублей, самую низкую – стропальщикам – 61 129 рублей.

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#зарплаты
#работа
#строители
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США возобновили импорт нефти из России после полуторагодового перерыва
11 января 2024, 06:12

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

В октябре США впервые за полтора года импортировали нефть из России, а в ноябре была проведена повторная закупка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.
Белый дом в марте 2022 года на фоне ужесточения антироссийских санкций ввёл запрет на импорт из РФ нефти и других энергоносителей. Отмечается, что американские компании закупили последнюю партию российского «чёрного золота» в апреле того года.

Согласно данным статслужбы, в октябре прошлого года Соединённые Штаты приобрели 36,8 тыс. баррелей российской нефти. При этом стоимость импорта составила $2,7 млн.

В ноябре же объём такой закупки составил 9,9 тыс. баррелей на сумму $750 тыс. Углеводород в обоих случаях был приобретён с целью потребления.

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#сша
#бензин
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#импорт
#рф
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Депозитарий СПБ Биржи представил Минфину США стратегию разблокировки активов
11 января 2024, 00:08

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Расчётный депозитарий СПБ Биржи представил стратегию разблокировки активов, которые были заморожены в связи с антироссийскими санкциями, Минфину США. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу компании.
«Стратегию разблокировки разработали вместе с международными юристами. Организация учитывает иностранные ценные бумаги и денежные средства всех категорий участников торгов», — говорится в публикации.

Отмечается, что санкции затронули активы множества неподсанкционных физических лиц. На фоне этого OFAC должна утвердить план действий для СПБ Банка, подчеркнули в пресс-службе.

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#сша
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#активы
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#минфин
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Автоэксперт Кадаков: В ближайшее время цены на бензин не изменятся
10 января 2024, 19:27

Фото: istockphoto.com/.shock

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков высказал мнение о том, что в ближайшее время не стоит ожидать значительного изменения цен на бензин.
При этом, он отметил, что стоимость бензина не так давно прибавляла в росте.

Однако, считает Кадаков, в дальнейшем топливо будет дорожать, за год его стоимость может вырасти на 5-7%.

«Во-первых, выросли акцизы на 5%. Это несущественно — всего 750 рублей на тонну, но в пересчёте на литр — это плюс 60 копеек. Во-вторых, вырос налог на добычу полезных ископаемых для нефтяников. В-третьих, обнулены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кадаков.

Ранее сообщалось, что с февраля 2024 года власти Кубы решили повысить цены на бензин более чем на 500%. Объяснялось, что эта мера нужна для восстановления экономики.

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#бензин
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#цены
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Финансист Бабин: Снижение цен на нефть – один из рисков для рубля
10 января 2024, 18:11

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин перечислил факторы риска для курса рубля в будущем, к которым отнёс снижение цен на нефть, восстановление импорта и высокие расходы госбюджета в РФ.
«Препятствовать укреплению курса рубля в дальнейшем может неблагоприятная конъюнктура сырьевого рынка. Цены на нефть и большинство других ключевых сырьевых товаров российского экспорта находятся недалеко от минимумов за несколько лет. Это обуславливает недостаточный объем экспортной выручки, что ограничивает приток иностранной валюты на внутренний рынок», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.

Такие процессы, по словам эксперта, останавливает жёсткая политика ЦБ и высокие требования к валютной выручке.

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#курс
#нефть
#цб
#рубль
#валюта
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В США поразились исключительной особенности России
Bloomberg: показатели России в нефтяной сфере доказывают безуспешность санкций
10 января 2024, 17:08

Фото: iStock/zhengzaishuru

В 2023 году Россия вновь добилась рекордных показателей по бурению нефти, что в очередной раз доказывает ее устойчивость к санкциям. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации источника, в прошлом году объём бурения составил тридцать тысяч километров. Отмечается, что российские успехи демонстрируют полный провал ограничительных мер против страны.

Напомним, нефтяные санкции западных стран в отношении РФ стали функционировать с 5 декабря 2022 года. Европейский союз перестал принимать российскую нефть.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что санкции продлятся долго. По его словам, США будут продолжать попытки оказывать давление на Россию и на международные отношения.

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#сша
#санкции
#госдума
#нефть
#отношения
#кадыров
#рф
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В Кашире откроют производство уникальных контейнеров для сжиженного газа
10 января 2024, 15:28

Фото: iStock/Huyangshu

Производство танк-контейнеров для хранения и транспортировки сжиженного газа запустит на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кашира» компания «Крио-СПГ», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«На предприятии будут выпускать танк-контейнеры с характеристиками, практически не имеющими аналогов. Масса этих контейнеров будет небольшой, однако они будут отличаться большой прочностью и долговечностью. Хранить газ в таком танк-контейнере можно будет не менее 60 дней», — отмечается в сообщении.
Для производства будет построено здание площадью около 10 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составят 3 миллиарда рублей. Благодаря новому производству в регионе появится еще около 100 рабочих мест.

В настоящее время контейнеры для хранения и перевозки сжиженного газа Россия вынуждена закупать за рубежом, так что новое подмосковное производство будет играть большую роль в импортозамещении.

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WP: Мировую экономику ожидает самый тяжёлый период за последние 30 лет
10 января 2024, 15:16

Фото: istockphoto/zoom-zoom

Мировую экономику ожидает наиболее сложный период за последнее время. Ближайшие пять лет могут быть самыми трудными со времён 90-х годов.
Об этом пишут обозреватели американского издания The Washington Post. Продолжающееся всеобщее замедление темпов роста ставит под большое сомнение реализацию целей, поставленных ООН, среди которых ликвидация нищеты, сокращение выбросов парникового газа, повышение уровня образованности среди бедных слоёв населения и искоренение голода.

«Если взглянуть на общую ситуацию, то она отнюдь не радует», — приводит издание слова заместителя главного экономиста Всемирного банка Айхана Косе.

В ближайшей перспективе замедление темпов роста экономики станет серьёзной проблемой не только для развитых стран, но и для развивающихся, отмечается в публикации. Война на Ближнем Востоке и украинский конфликт пагубно сказываются на мировой экономике и могут в том числе привести к повышению цен на нефть и инфляции, заключают авторы статьи.

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