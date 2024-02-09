Минфин России готовит реформу налогообложения для угольных компаний

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В рамках планов Министерства финансов России налоги на угольные компании могут заметно увеличиться.
Предполагается установить плоскую надбавку к ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере 380 рублей за тонну, что приведет к значительному увеличению сборов.
Этот шаг планируется для компенсации убытков, вызванных отменой экспортной пошлины. Введение новой системы налогообложения может означать дополнительные доходы для бюджета в размере 30-35 миллиардов рублей за квартал, сообщает Lenta.ru.
Нововведение вступит в силу с 1 апреля текущего года и продлится до конца 2024 года. Решение вызвано ухудшением условий для экспорта угля, снижением его стоимости и объемов, а также ростом тарифов на его перевозку внутри страны. Введение импортных пошлин в Китае также оказало негативное воздействие на экспорт угля через западные порты. Минфин считает, что угольные компании вносят меньше налогов по сравнению с другими представителями горно-металлургического сектора и планирует уравнять их налоговую нагрузку.
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Этот шаг планируется для компенсации убытков, вызванных отменой экспортной пошлины. Введение новой системы налогообложения может означать дополнительные доходы для бюджета в размере 30-35 миллиардов рублей за квартал, сообщает Lenta.ru.
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Маруняк Сергей Дмитриевич