РБК: Москва, Петербург и Кубань лидируют по сокращению спроса на льготную ипотеку

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Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край вышли в лидеры среди российских регионов по сокращению спроса на льготную ипотеку под 8%. Это следует из статистики «Дом.РФ», проанализированной РБК. По информации издания, именно эти регионы оказались наиболее сильно пострадавшими от ужесточения госпрограммы.
Только за один неполный январь наступившего 2024 года граждане подали в Москве 7,97 тыс. заявок на льготную ипотеку под 8%, что на 36,2% уступает прошлогоднему уровню. В Санкт-Петербурге количество обращений за кредитами по этой госпрограмме упало по сравнению с прошлым годом на 28,9% год к году, а в Краснодарском крае — на 16,6%.
При этом в целом по стране число заявок на льготную ипотеку под 8% за тот же самый период выросло год к году на 7 процентов.
Правительство России собирается продлить срок действия льготной программы «Семейная ипотека». Кроме того, планируется поддержать выдачу соответствующих кредитов на Дальнем Востоке и в новых регионах РФ. Об этом сообщил заместитель главы кабинета министров Марат Хуснуллин во время своего выступления на пленарном заседании на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 4 февраля.
Вице-премьер отметил, что правительство видит свою задачу в определении будущего ипотечных программ, и тут же добавил, что «Семейная ипотека» точно останется, так же как и льготные программы для Дальнего Востока и для новых российских регионов.
В России в данный момент действуют несколько федеральных ипотечных госпрограмм: льготная ипотека на новостройки под 8%, семейная под 6%, для IT-специалистов под 5%, сельская под 3%, дальневосточная под 2%, а также льготная ипотека для жителей новых регионов под 2%. Срок программ льготной ипотеки и семейной ипотеки при этом рассчитан до 1 июля 2024 года.
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При этом в целом по стране число заявок на льготную ипотеку под 8% за тот же самый период выросло год к году на 7 процентов.
Вице-премьер отметил, что правительство видит свою задачу в определении будущего ипотечных программ, и тут же добавил, что «Семейная ипотека» точно останется, так же как и льготные программы для Дальнего Востока и для новых российских регионов.
В России в данный момент действуют несколько федеральных ипотечных госпрограмм: льготная ипотека на новостройки под 8%, семейная под 6%, для IT-специалистов под 5%, сельская под 3%, дальневосточная под 2%, а также льготная ипотека для жителей новых регионов под 2%. Срок программ льготной ипотеки и семейной ипотеки при этом рассчитан до 1 июля 2024 года.
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