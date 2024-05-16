Мининвест Подмосковья и Циан будут сотрудничать в привлечении инвесторов

Фото: пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области
Мининвест Подмосковья и Циан заключили соглашение о сотрудничестве на форуме «ГОСЗАКАЗ». Об этом сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
В рамках соглашения будет проводится обмен информацией в целях привлечения инвесторов на территорию Московской области.
Новое партнерство позволит увеличить информированность граждан о возможности приобретения в Подмосковье земельных участков для строительства жилого дома.
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«Соглашение направлено на интеграцию инвестиционной карты Московской области с сервисом по поиску недвижимости Циан.<…> На карту Циан только на продажу в части складских помещений, производства и земельных участков нанесено свыше 3 тысяч объектов. Такая интеграция с Циан позволит нам в два с лишним раза расширить список предложений для бизнеса на инвесткарте региона», — отметил первый замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.
Новое партнерство позволит увеличить информированность граждан о возможности приобретения в Подмосковье земельных участков для строительства жилого дома.
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Мира Полтева