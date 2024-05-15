В Подмосковье подготовили под яровой сев уже более 106 тысяч га полей

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Более 106 тысяч гектаров почвы подготовили под яровой сев в Московской области, работа по подготовке полей к посадкам продолжается, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В настоящее время под сев яровых культур подготовлено свыше 106 тысяч гектаров почв, всего за период весенних полевых работ в Московской области планируется подготовить 274,3 тыс. га, таким образом сейчас план выполнен на 39%», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что в регионе также продолжается подкормка озимых культур, в частности, подкормлено 69,5 тыс. га озимых зерновых, 31, 4 тыс. га многолетних трав и 7,2 тыс. га озимого рапса.
Ранее сообщалось, что в Московской области за месяц произвели более 116 тысяч тонн кормов для домашних животных, что составляет 32% от общего объёма этой продукции, выпущенной в России.
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Лев Каштанов