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В Подмосковье подготовили под яровой сев уже более 106 тысяч га полей

15 мая 2024, 12:49
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Более 106 тысяч гектаров почвы подготовили под яровой сев в Московской области, работа по подготовке полей к посадкам продолжается, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В настоящее время под сев яровых культур подготовлено свыше 106 тысяч гектаров почв, всего за период весенних полевых работ в Московской области планируется подготовить 274,3 тыс. га, таким образом сейчас план выполнен на 39%», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в регионе также продолжается подкормка озимых культур, в частности, подкормлено 69,5 тыс. га озимых зерновых, 31, 4 тыс. га многолетних трав и 7,2 тыс. га озимого рапса.



Ранее сообщалось, что в Московской области за месяц произвели более 116 тысяч тонн кормов для домашних животных, что составляет 32% от общего объёма этой продукции, выпущенной в России.

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#московская область
#подмосковье
Минфин США пригрозил отрезать Raiffeisen от финансовой системы из-за сделок с РФ
Минфин США пригрозил Raiffeisen ограничением доступа к финансовой системе
15 мая 2024, 13:08

Фото: iStock/Iuliia Petrovskaia

Минфин США пригрозило отрезать доступ Raiffeisen к финансовой системе. Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что власти США обеспокоены тем, что австрийский банк ведёт сделки с российскими лицами под санкциями. Речь идёт о сделке на 1,5 миллиарда долларов с российским магнатом, находящимся под санкционными ограничениями.

По словам замминистра финансов Уолли Адейемо, расширение деятельности банка противоречит тем заверениям, которые он дал Казначейству США, о сворачивании деятельности в России. Настоящее предупреждение банку от Минфина США является самым серьёзным на данный момент. Адейемо предупредил, что в случае продолжения таких действий банку грозят санкционные ограничения в виде закрытия доступа к долларовой системе, поскольку возникает угроза нацбезопасности США.

Ранее депутаты Европарламента потребовали у властей Австрии принудить Raiffeisen остановить деятельность в России и покинуть страну.

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#санкции
#ограничения
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ЦБ: История с Соликамским магниевым заводом может привести к оттоку инвестиций
15 мая 2024, 12:56

Фото: Официальный сайт Кремля

Прецедент с изъятием акций у Соликамского завода может оттолкнуть инвесторов, с таким заявлением выступила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
«Мы уже говорили о том, что мы серьезно обеспокоены этой ситуацией, самым серьезным образом. Потому что защита прав инвесторов, защита добросовестных приобретателей акций через организованные торги — это краеугольный камень доверия инвесторов к финансовому рынку, к фондовому рынку и в целом доверие», — пояснила Набиуллина.

Глава ЦБ также подчеркнула, что не соблюдая обстоятельство, говорить ни о какой двукратной капитализации рынка не приходится.

Ранее Набиуллина заявила, что российская экономика преодолела пик перегрева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эльвира набиуллина
#центробанк
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Китайская компания вложит миллиарды в газовый терминал на Дальнем Востоке
РФПИ и китайская Haiwei вложат ₽7 млрд в терминал СУГ на Дальнем Востоке
15 мая 2024, 12:19

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская нефтехимическая компания Haiwei вложат 7 млрд рублей в строительство морского терминала для перевалки сжиженных углеводородных газов на Дальнем Востоке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу фонда Кирилла Дмитриева.
Отмечается, что соглашение по данному вопросу будет подписано в предстоящий визит главы российского государства Владимира Путина в Китай 16-17 мая. По информации источника, стоимость проекта составляет 30 миллиардов рублей.

Размер долей инвесторов в проекте не уточняется.

Напомним, президент РФ Владимир Путин посетит Китай 16-17 мая по приглашению главы КНР Си Цзиньпина. Лидеры стран посетят торжественное мероприятие по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.

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#соглашение
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#газ
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В Подмосковье произвели около трети всех российских кормов для домашних животных
15 мая 2024, 11:21

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области расположено несколько предприятий, производящих корма для домашних животных, общий объём выпуска этой продукции в марте текущего года превысил 116 тысяч тонн, что составило 32% от общероссийского производства, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Объём производства готового корма для кошек, собак и других домашних питомцев в марте 2024 года составил более 116 тысяч тонн, что на 6,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. (…) Выпущенная в Московской области продукция составила 50% от всех кормов для домашних питомцев, произведённых в Центральном федеральном округе, и 32% от всех кормов, сделанных в России», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что таких высоких результатов удалось достичь благодаря работающим в Московской области компаниям «МАРС», «Глобал Петфуд», «РУСКАН» и «ГросШеф».

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#минсельхозпрод мо
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Россия и США увеличили товарооборот в 1,5 раза
Товарооборот РФ и США вырос в марте в 1,5 раза, превысив $470 млн
15 мая 2024, 08:46

Фото: iStock/Sven Loeffler

Товарооборот между РФ и США в марте этого года вырос в полтора раза и достиг отметки 471 млн долларов. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно информации источника, торговля между государствами выросла из-за импорта российского урана в Вашингтон. Однако ранее американский лидер Джо Байден подписал закон о запрете на импорт урана из РФ. Запрет будет действовать до 2040 года, при этом до 2028 года покупка разрешается в особых случаях при наличии разрешения от минэнерго США.

В феврале текущего года Штаты прекращали закупки российского урана, но в марте они вновь возобновились. Отмечается, что было ввезено 54,5 тонны на 127 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Венгрия настороженно относится к предложению Евросоюза ввести санкции, которые затронут сжиженный природный газ (СПГ) из РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#санкции
#газ
#закон
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Продажа российских активов за рубежом выросла в семь раз
РБК: продажи российских активов за рубежом выросли в семь раз
15 мая 2024, 02:28

Фото: istock / Max Zolotukhin

Сделки по продаже активов РФ за рубежом увеличились практически в семь раз, до 1,1 миллиарда долларов. Об этом информирует РБК, ссылаясь на отчет по рынку M&A (слияний и поглощений).
Стоит отметить, что эксперты назвали главной причиной санкционные риски. В первом квартале 2023 года объем сделок составлял 158,6 миллиона в долларов, а за такой период 2024 года денежный объем сделок превысил 1,1 миллиард долларов.

При этом в количественном выражении число сделок с российскими активами за рубежом, наоборот, снизилось — с 6 до 4. В 2023 году иностранные граждане совершили 23 сделки с активами РФ на сумму 3,5 миллиарда долларов.

Ранее госсекретарь США Энтони заявил о намерениях США «захватить» российские активы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#активы
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Завод лекарств расширит производство в Подмосковье к началу будущего года
14 мая 2024, 22:20

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Реконструкцию технологического комплекса производства инъекционных лекарств в городском округе Серпухов завершат в январе 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области, сотрудники которого проверили ход работ.
«Ведущий отечественный производитель лекарственных средств – компания «ГЕРОФАРМ» – расширяет производственный комплекс в районе посёлка Оболенск. Работы ведут в три этапа с 2019 года. Сейчас идёт первый этап реконструкции – строительство двухэтажной пристройки к основному зданию. В ходе второго и третьего этапов будет расширен производственный участок упаковки готовых лекарственных форм», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, после реконструкции предприятие будет выпускать 55 млн наполненных картриджей препаратов Ринсулин Р и Ринсулин НПХ в год, а также до 45 млн упаковок Кортексина, 5 млн флаконов Ретиналамина, 500 тыс. пакетиков Рекогнана и 100 тыс. флаконов Пинеамина ежегодно.

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Реутовская компания начала производить уникальную краску для воздушных шаров
14 мая 2024, 18:42

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Группа компаний «Аэродизайн» из Реутова приступила к изготовлению уникальной краски для воздушных шаров, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. На предприятии, где реализуют инвестпроект по производству латексной краски, побывала замглавы муниципалитета Лилия Бабалова.
«Это уникальное предприятие как для Реутова, так и для всего региона. Они начинали и продолжают развивать очень интересное направление, которое всех нас возвращает в детство, – это работа с воздушными шарами! Производство не стоит на месте и постоянно развивается. В прошлом году компания решила запустить производство латексной краски. «Аэродизайн» стал единственным производителем этого продукта на территории России», – сказала Бабалова.
ГК «Аэродизайн» была основана в Реутове в 2002 году. Основатели компании одними из первых в Московской области открыли производство печати на воздушных шарах. Уже 22 года компания постоянно расширяет каталог продукции.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

На предприятии выполняют все виды работ по дизайну и полиграфии, занимаются лазерной резкой и фрезеровкой. Там также производят полиграфическую продукцию от разработки дизайна до конечного продукта. В планах компании – амбициозный проект по запуску производства воздушных шаров.

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Россиянам раскрыли, в каком случае выгодно досрочно гасить ипотеку
Экономист Коваленко рекомендовала досрочно гасить ипотеку при ставке от 8%
14 мая 2024, 18:12

Фото: iStock/gopixa

Кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко заявила, что наиболее выгодно досрочно гасить ипотеку при ставке более 8%.
«Если процентная ставка ниже, будет выгодно платить просто ежемесячный платеж по жилищному кредиту, а свободные деньги положить на вклад, что принесет гораздо большую доходность», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Коваленко.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов обсудит вопрос об исключении семей с высокими доходами из программы стимулирования ипотеки. Как отмечал заместитель министра финансов Иван Чебесков, к богатым относятся те, кто может платить по рыночным процентным ставкам без государственной поддержки.

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