Объём закупок властей Подмосковья у регионального бизнеса превысил 500 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Московская область в прошлом году закупила у бизнеса продукции и услуг более чем на 500 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она выступила на XIX Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ», сообщили в пресс-службе ведомства.
«Госзакупки – один из важных элементов господдержки бизнеса в Московской области. За счёт инструмента госзакупок бизнес получает возможность повысить точность инвестиционного планирования, что особенно важно на начальных этапах запуска инвестпроектов. В прошлом году объём закупок Московской области через составил 521 млрд рублей. Из них больше половины, 268 млрд рублей, пришлось на малый и средний бизнес», – уточнила Зиновьева.Она подчеркнула, что госзакупки – это часть большого пакета поддержки и услуг, которые получают все инвесторы Подмосковья. Правительство Московской области помогает бизнесу выбрать оптимальную площадку для реализации проекта, получить доступную господдержку, оказывает содействие на строительном этапе проекта, создаёт условия для развития предприятия после запуска.
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Лора Луганская