Министерство финансов с 15 января направит на продажу валюты 69,1 млрд рублей

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Министерство финансов РФ с 15 января перейдёт к продажам валюты. С этого дня и до 6 февраля на эти цели, согласно бюджетному правилу, будет направлено 69,1 миллиарда рублей.
Согласно действующему бюджетному правилу, министерство финансов отчисляет в Фонд национальной безопасности страны дополнительные доходы от экспортных операций по нефти и газу. В январе нынешнего года эта сумма прогнозируется в размере 130,8 миллиарда рублей. При этом российские власти отказались от использования валют недружественных стран, поэтому для пополнения фонда Минфин может покупать только юани и золото.
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Александр Бойцов