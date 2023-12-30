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В России сократят расходы на оборону

Минфин РФ сообщил об увеличении расходов на экономику
30 декабря 2023, 13:43
Фото: iStock/Egor Maltsev

Фото: iStock/Egor Maltsev

Минфин России внёс изменения в проект федерального бюджета 2024 года, следует из опубликованного ведомством документа.
Отмечается, что первоначально объём расходов на оборону превышал затраты на национальную экономику. Однако в обновлённом федеральном бюджете следующего года экономика вышла на первый план.

Согласно данным Минфина, на неё предусматриваются траты в размере 4,2 триллионов рублей (ранее 3,89 триллиона). Ещё 7,87 триллионов будут затрачены на социальную политику.


А вот расходы на оборону, наоборот, сократили на 397 миллиардов рублей до 10,38 триллионов. Уменьшились планируемые затраты и на раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (3,29 триллиона рублей).

Уточняется, что планы расходов по некоторым категориям были изменены в ходе перераспределения ассигнований ко второму чтению бюджета в Госдуме в ноябре.

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Правительство РФ продлило временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы

Правительство продлило отмену повышенных пеней за просрочку платы за ЖКУ
#экономика
#бюджет
#россия
#минфин
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Правительство продлило отмену повышенных пеней за просрочку платы за ЖКУ
Кабмин продлил отмену повышенных пеней за оплату ЖКУ на 2024 год
30 декабря 2023, 12:05

Фото: iStock/takasuu

Правительство РФ продлило ещё на год отмену начисления повышенных пеней за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что соответствующее постановление было подписано кабинетом министров. Согласно ему, в 2024 году продолжат действовать ранее принятые особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ без привязки к повысившейся ключевой ставке Центробанка.

Так, в следующем году расчёт пеней и штрафов будет производиться с учётом ключевой ставки Банка России в размере 9,5% годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года.

Такие меры приняты в связи с тем, что нынешняя ключевая ставка в размере 16% годовых повысила бы размер пени до несоразмерных с платежами за ЖКУ.

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Правительство РФ продлило временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы
30 декабря 2023, 11:06

Фото: iStock/piotr_malczyk

В России продлили временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Об этом на своём сайте сообщило правительство РФ.
Отмечается, что соответствующее постановление уже подписано. Согласно ему запрет на вывоз крупы продляется до 30 июня 2024 года.

В правительстве уточнили, что такие меры приняты для поддержания стабильного положения внутреннего рынка.

Однако есть ряд стран, которых не коснётся введённый запрет. К ним относятся Абхазия, Южная Осетия и страны, входящие в Евразийский экономический союз.

Также рис и рисовую крупу можно будет отправлять в качестве гуманитарной помощи в другие страны и при международных транзитных перевозках.

Другим постановлением правительство РФ установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Миллиардер Хачатрян продал свою долю в 35,2 % в компании Fix Price
29 декабря 2023, 21:54

Фото: iStock/Tippapatt

Сооснователь сети магазинов Fix Price Артем Хачатрян продал свою долю в бизнесе и вышел из капитала ритейла, об этом сообщили в пресс-службе компании.
Forbes оценивает состояние Хачатряна в 2,1 миллиарда долларов. Он и сооснователь Fix Price Сергей Ломакин стали долларовыми миллиардерами, когда компания вышла на IPO (первое публичное размещение акций на бирже).

Именно Ломакин купил большую часть акций компании, принадлежавших Хачатряну. Как сообщили в пресс-службе, он приобрёл 34,2 процента акций их тех, которыми владел его коллега. Ещё один процент получил генеральный директор компании Дмитрий Кирсанов.

Отмечается, что сумма сделки по продаже доли Хачатряна составила 1,015 миллиарда долларов.

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Правительство подписало постановление о беспошлинном импорте яиц до 30 июня
29 декабря 2023, 20:52

Фото: iStock/ra3rn

Правительство РФ подписало постановление, устанавливающее беспошлинный импорт куриного яйца на период с 1 января по 30 июня 2024 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что в середине текущего месяца было одобрено обнуление таможенной пошлины на ввоз в РФ 1,2 миллиарда яиц. Как стало известно, Минсельхоз будет каждый день размещать на своем официальном сайте данные об остатках объемов куриных яиц, попадающих под льготную категорию.

Напомним, первая партия куриных яиц в количестве 36 тонн поступила в Россию из Азербайджана. Помимо Азербайджана, поставкой куриных яиц в Россию займутся Турция, Иран и Белоруссия. При этом Германия также поставила в нашу страну яйца в количестве 576 тысяч штук.

Ранее президент РФ Владимир Путин пошутил о поставках куриных яиц из Белоруссии в Россию, призвав «не жадничать».

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Брокер Ракута объяснил причины изменений в ипотечных программах
29 декабря 2023, 20:04

Фото: istockphoto.com/jaturonoofer

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута назвал главной причины внесения изменений в ипотечные программы ужесточение требований ЦБ РФ.
«Из-за надбавки по коэффициентам рисков, о которых идёт речь, это внутренняя инструкция ЦБ для легальных банков. Так, если человек хочет подать документы на ипотеку с первоначальным взносом 20%, банк должен сверить критерии одобрения по методичке Центробанка. Если данные человека не совпадают с ней, то банк должен зарезервировать свои средства на случай, если клиент не сможет вернуть кредит», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Ракута.

Также он отметил, что банкам будет невыгодно выдавать ипотеки с низким первоначальным взносом при наличии у человека незакрытых кредитов, а это, в свою очередь, приведёт к более серьёзной проверке банками платежеспособности клиента.

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#спрос
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Инвестстратег Бахтин спрогнозировал курс доллара в конце 2023 года 90 рублей
29 декабря 2023, 18:31

Фото: istockphoto.com/Max Zolotukhin

Инвестиционный стратег Александр Бахтин высказал предположение о том, что курс доллара на конец 2023 года будет находится на уровне 90 рублей.
«Накануне новости о планах ЦБ РФ кратно увеличить объёмы продаж валюты в первом полугодии 2024 возымели сильный психологический эффект на курс рубля. По факту наращивание продаж иностранных валют начнёт отражаться на курсе рубля с января», — добавил в беседе с Газета.ру Бахтин.

Он также пояснил, что укрепление рубля по отношению к евро и доллару связано с сообщениями о доппродажах валюты регулятором.

Ранее сообщалось, что доллар на Московской бирже опустился ниже 89 рублей впервые с 30 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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#рубль
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Bloomberg: 2023 год стал худшим для доллара со времён коронавируса
29 декабря 2023, 14:47

Фото: iStock/Pineapple Studio

Американская валюта пережила свою худший год со времён пандемии коронавируса, об этом пишет Bloomberg.
Как сообщили в агентстве, американский доллар стремительно падает по причины надежды на то, что Федеральная резервная система Соединённых Штатов смягчит денежно-кредитную политику на фоне замедления роста ВВП.

«Это снижает привлекательность доллара, поскольку другие центральные банки могут сохранять свои ставки на более высоком уровне в течение более длительного периода времени», — прокомментировали ситуацию в Bloomberg.

Отмечается, что сильнее всего доллар обвалился в четвёртом квартале 2023 года, однако, есть шанс на его рост перед президентскими выборами в 2024 году.

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#экономика
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Подмосковье стало лидером России по переработке сельскохозяйственной продукции
29 декабря 2023, 14:26

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Подмосковье - лидер в России по переработке сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За 2023 года Подмосковье стало абсолютным лидером среди других регионов Российской Федерации по производству сыра, кисломолочных продуктов, кондитерских изделий, мороженого, макарон и мясных консервов.

«Для нас важно обеспечить продовольственную безопасность жителей региона и страны. <…>За счет увеличения мощностей и реализации новых инвестпроектов нас удалось нарастить объемы производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Доля производства, приходящая на регион, по кисломолочным продуктам составляет 15%, по макаронным изделиям – 47%, по сырам – 20%, по кондитерским изделиям – 14%, а также по мясным консервам и мороженому – 19%<…>», - поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что на территории работают свыше 1000 предприятий пищевой промышленности.

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Песков заявил о списке активов, которые могут изъять у иностранцев
Песков: у России есть список активов, которые могут изъять у иностранцев
29 декабря 2023, 14:19

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у РФ имеется список активов, которые могут изъять у иностранцев в ответ на их действия. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков отметил, что Россия заранее анализировали возможные ответные шаги на недружественные действия со стороны Запада, которые нарушают не только международные права, но и современную экономическую систему.

Напомним, США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. При этом Вашингтон публично не поддержал идею конфискации российских активов.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в ЕС.

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