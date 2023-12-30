В России сократят расходы на оборону

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Минфин России внёс изменения в проект федерального бюджета 2024 года, следует из опубликованного ведомством документа.
Отмечается, что первоначально объём расходов на оборону превышал затраты на национальную экономику. Однако в обновлённом федеральном бюджете следующего года экономика вышла на первый план.
Согласно данным Минфина, на неё предусматриваются траты в размере 4,2 триллионов рублей (ранее 3,89 триллиона). Ещё 7,87 триллионов будут затрачены на социальную политику.
А вот расходы на оборону, наоборот, сократили на 397 миллиардов рублей до 10,38 триллионов. Уменьшились планируемые затраты и на раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (3,29 триллиона рублей).
Уточняется, что планы расходов по некоторым категориям были изменены в ходе перераспределения ассигнований ко второму чтению бюджета в Госдуме в ноябре.
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Согласно данным Минфина, на неё предусматриваются траты в размере 4,2 триллионов рублей (ранее 3,89 триллиона). Ещё 7,87 триллионов будут затрачены на социальную политику.
Уточняется, что планы расходов по некоторым категориям были изменены в ходе перераспределения ассигнований ко второму чтению бюджета в Госдуме в ноябре.
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Анастасия Чинкова