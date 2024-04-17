Ростех поставляет ВС РФ боеприпасы для «Панцирь-С» с опережением графика

Видео: Telegram-канал Ростеха
Ростех поставляет армии управляемые боеприпасы для ЗРПК «Панцирь-С» с опережением графика, пишет корпорация.
В Telegram-канале Ростеха отмечается, что КБП имени Шипунова, входящий в холдинг «Высокоточные комплексы», продолжает активно поставлять армии зенитные управляемые ракеты.
Многоканальный «Панцирь» может эффективно поражать широкий класс средств воздушного нападения. Он отличается наличием комбинированного ракетно-пушечного вооружения, оперативной реакцией и возможностью вести разведку и ликвидировать воздушные цели в движении, рассказали в корпорации.
На кадрах — «морской коллега» комплекса, который прошёл боевое крещение, добавили там.
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Многоканальный «Панцирь» может эффективно поражать широкий класс средств воздушного нападения. Он отличается наличием комбинированного ракетно-пушечного вооружения, оперативной реакцией и возможностью вести разведку и ликвидировать воздушные цели в движении, рассказали в корпорации.
На кадрах — «морской коллега» комплекса, который прошёл боевое крещение, добавили там.
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Алёна Самарева