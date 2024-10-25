Минприроды ввело ограничения на ввоз в Россию кондиционеров и холодильников

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Продавцов электроники и бытовой техники в России предупредили о росте стоимости и увеличении сроков поставок кондиционеров и холодильников. Причина заключается в новых требованиях министерства природных ресурсов и экологии (Минприроды) РФ.
Изменения могут коснуться 90% всех поставляемых в страну кондиционеров и 50% холодильников, сообщает РБК. Новые требования касаются продукции с хладагентами (холодильными агентами), которые представляют собой фреон или смесь других газов с определёнными характеристиками.
Теперь разрешительный порядок импорта продукции касается не только моновеществ, но и смесей, которые ранее не требовали лицензирования. Таким образом, Минприроды неожиданно для участников рынка изменило порядок ввоза кондиционеров и холодильного оборудования. Теперь разрешительный порядок импорта распространился на большое количество продукции, ввоз которой ранее не ограничивался.
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Александр Бойцов