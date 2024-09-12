В России утвердили список продукции с обязательным использованием вторсырья

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Перечень продукции, в производстве которой обаятельно должно использоваться вторичное сырьё, утвердило правительство России, определена также минимальная доля вторсырья, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.
В частности, вторсырьё обязательно должно использоваться при производстве цемента, при этом его минимальная доля составляет 6% от общего объёма сырья. При производстве ящиков и коробок из гофрированной бумаги или гофрокартона доля вторсырья должна составлять не менее 30%, в топливных древесных гранулах — не менее 98%, а в древесной муке — не менее 98%.
Всего в перечень вошло 12 видов продукции.
Кроме того, обязательное использование вторсырья прописано для четырёх видов работ и услуг, в том числе — в дорожном строительстве, рекультивации земель и консервации горных выработок.
Распоряжение об обязательном использовании вторсырья вступит в силу с 1 января 2025 года. Документ размещён на портале правительства РФ.
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Всего в перечень вошло 12 видов продукции.
Кроме того, обязательное использование вторсырья прописано для четырёх видов работ и услуг, в том числе — в дорожном строительстве, рекультивации земель и консервации горных выработок.
Распоряжение об обязательном использовании вторсырья вступит в силу с 1 января 2025 года. Документ размещён на портале правительства РФ.
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Лев Каштанов