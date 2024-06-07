В России введут уголовную ответственность за ввоз контрафакта

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Министерство промышленности и торговли РФ выступило с предложением введения уголовной ответственности за ввоз товаров без маркировки. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов, передают «Известия».
Нововведения коснуться статьи 171.1 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). Если акт будет принят, импортерам контрафакта грозит до 300 тысяч рублей штрафа, а также до трех лет принудительных работ либо тюремное заключение.
В случае совершения преступления группой лиц, наказание будет жестче.
Сейчас наказание предусмотрено только за оборот контрафакта. Предположительно, инициатива сможет устранить противоречие между поставщиками и импортерами, а также создаст дополнительную защиту потребителей.
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В случае совершения преступления группой лиц, наказание будет жестче.
Сейчас наказание предусмотрено только за оборот контрафакта. Предположительно, инициатива сможет устранить противоречие между поставщиками и импортерами, а также создаст дополнительную защиту потребителей.
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Алина Юрчак