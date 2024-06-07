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В России введут уголовную ответственность за ввоз контрафакта

«Известия»: За ввоз контрафакта в Россию могут ввести уголовную ответственность
07 июня 2024, 05:02
Фото: istock / undefined

Фото: istock / undefined

Министерство промышленности и торговли РФ выступило с предложением введения уголовной ответственности за ввоз товаров без маркировки. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов, передают «Известия».
Нововведения коснуться статьи 171.1 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). Если акт будет принят, импортерам контрафакта грозит до 300 тысяч рублей штрафа, а также до трех лет принудительных работ либо тюремное заключение.

В случае совершения преступления группой лиц, наказание будет жестче.



Сейчас наказание предусмотрено только за оборот контрафакта. Предположительно, инициатива сможет устранить противоречие между поставщиками и импортерами, а также создаст дополнительную защиту потребителей.

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31 декабря в России могут сделать выходным днем
Котяков: Минтруд рассмотрит инициативу сделать 31 декабря выходным днем
07 июня 2024, 05:46

Фото: istock / Zmaj88

В ходе подготовки производственного календаря на 2025 год Минтруд РФ рассмотрит инициативу, чтобы 31 декабря стал официальным праздничным днем. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в разговоре ТАСС в рамках ПМЭФ.
«При планировании на 2025 год мы можем вернуться к обсуждению возможности объявления 31 декабря официальным выходным днем. Запрос общества на это является значительным», — отметил Котяков.
О том, что 31 декабря следует сделать выходным днем, Котяков также говорил несколько месяцев назад. Как утверждает министр, люди становятся счастливее, когда праздников больше.

Стоит отменить, что в январе в Госдуме не увидели необходимости в увеличении количества выходных. Депутат Светлана Бессараб заявила, что в российском производственном календаре уже сейчас 14 праздничных дней, что является серьезной нагрузкой на работодателей. По словам парламентарий, дополнительный выходной потребовал бы двойной оплаты труда, что достаточно накладно как для экономики, как для покупателя.

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Задыхающегося во время секса москвича спасли от инфаркта
07 июня 2024, 04:49

Фото: istock / grinvalds

Порядка 60% инфарктов происходят без клинической симптоматики. Врач-кардиолог Наталья Гаврилова в разговоре с «Лентой.ру» предупредила о риске инфаркта среди мужчин средних лет и привела в пример недавний случай с жителем Москвы, которого смогли спасти от инфаркта.
Как утверждает врач, 59-летний мужчина обратился в клинику с жалобой на небольшую нехватку воздуха во время секса и периодическое повышение артериального давления. В медучреждение москвич попал по настоянию супруги, которую обеспокоило, что он начал задыхаться.

По итогам обследования медики выявили у него поражение ствола левой коронарной артерии и сосудов, которые питают сердце. Это могло быть чревато смертью или инвалидностью из-за возможного развития обширного инфаркта.

Врачи избавили его от симптомов и потенциально спасти от более тяжких последствий с помощью процедуры стентирования. Эксперт отметила, что врачи научились помогать пациентам с таким диагнозом помощь с использованием малоинвазивных методов с установкой стента.

« Раньше подобные операции проводились на остановленном сердце с долгим периодом восстановления, что несло в себе определенные риски для жизни. Сегодня процедура стентирования проводится без тяжелого хирургического вмешательства. Пациент во время операции находится в сознании, а выписка из стационара проходит уже через два дня», — пояснила Гаврилова.
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Власти рассказали о будущем «Крокус Сити Холла»
Воробьёв: на месте «Крокуса» могут построить памятный сквер
07 июня 2024, 02:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на полях ПМЭФ заявил, что на месте «Крокус сити холла» могут построить памятный сквер. Об этом сообщает РИА Новости.
Как утверждает глава Московской области, сейчас уже обсуждаются варианты реконструкции территории, которая является частной собственностью.

«Реконструкцию мы обсуждали. Это частная собственность, поэтому здесь нужно соблюдать определенную деликатность, чтобы не залазить в чужую собственность. Но вместе с тем и общественное мнение, и наша позиция, конечно, предполагает строительство, организацию там сквера памятного. Вот эти обсуждения идут», — сказал Воробьёв.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. Погибли 145 человек. По делу о теракте ​арестовано 18 человек.

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В Подмосковье через приложение «Народный инспектор» выявили 654 случая парковки на газонах

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В Подмосковье через приложение «Народный инспектор» выявили 654 случая парковки на газонах
06 июня 2024, 22:39

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Мобильное приложение «Народный инспектор» с начала года помогло неравнодушным жителям Московской области выявить 654 случая парковки в зонах зеленых насаждений. Сумма штрафов превысила 1 млн рублей, рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
«Каждый неравнодушный может внести свой вклад и сделать область чище. Для фиксации безответственного поведения водителей, которые оставляют машины на газонах, перегораживают контейнеры и занимают детские площадки, в регионе работает приложение «Народный инспектор». Это удобный способ выявления правонарушений. Чтобы снять и отправить короткий видеоролик, необходим лишь смартфон с установленным мобильным приложением «Добродел», – пояснил Мурашов.
По его словам, больше всего нарушений выявлено в Ленинском городском округе. Популярные местами правонарушений стали дворы в ЖК «Бутово-парк» и «Восточное – Бутово».

Сообщить о нарушении можно на портале «Добродел» или в мобильном приложении в несколько кликов. Видео должно содержать информацию о зоне парковки и чёткий номер автомобиля нарушителя.

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#московская область
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В Подмосковье с начала года зафиксировали 3 тыс. случаев нападения собак на людей
06 июня 2024, 22:24

Фото: Istockphoto / Osobystist

В 2024 году в Подмосковье зафиксировали около 3 тыс. случаев покусов собаками людей. Об этом заявил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян. По его словам, причина этого – нарушение правила выгула собак некоторыми хозяевами.
«Всего за этот год зафиксировано порядка 3 тыс. случаев покусов собаками людей. Больше всего происшествий пришлось на май. Так, недавно в посёлке Нахабино владелец трёх американских питбулей выгуливал питомцев без поводков. Им встретился другой человек с собаками на поводках. Псы, которые, по сути, находились на самовыгуле, напали на животных на привязи. Владельцы пытались разнять разъярённых собак, но едва сами не стали жертвами. Теперь виновнику грозят крупный денежный штраф и судебное разбирательство», – рассказал Керселян.
По словам парламентария, согласно региональному законодательству, владелец домашнего животного обязан исключить неконтролируемое передвижение питомца без поводка и намордника вне площадок для выгула и дрессировки собак.

За нарушение требования к содержанию домашних животных предусмотрена административная ответственность – штраф от 1,5 тыс. до 30 тыс. рублей, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. За нарушение порядка выгула питомца придётся заплатить штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

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#собаки
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#питомцы
#московская область
#подмосковье
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Кинолог объяснил сомнения в способности нейросети понимать животных
06 июня 2024, 21:18

Фото: iStock/Greice Baltieri

Ректор Первого профессионального Кинологического института Константин Карапетьянц выразил сомнения по поводу того, что нейросети будут способны понимать животных, поскольку не каждый человек может полностью предугадать мысли своего питомца.
При этом специалист отметил, что у животных, в частности собак, есть активная коммуникация с помощью звуков и запахов, из-за чего они прекрасно понимают друг друга.

«Они между собой коммуницируют и прекрасно понимают друг друга. Животные, в том числе и собаки, издают определенные звуки. Если это животные одного вида, они понимают, о чем идет речь. <…> Живой владелец собак не всегда может распознать знаки от своего животного, поэтому я в некоторой степени скептически отношусь к этой новости», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Карапетьянц.

Ранее преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко заявила, что помочь собаке, которая боится грозы, можно с помощью команд.

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#искусственный интеллект
#язык
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Дуров объявил о запуске внутренней валюты в Telegram
Дуров сообщил о запуске валюты Telegram Stars
06 июня 2024, 21:11

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что в приложении появилась внутренняя валюта. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.
Отмечается, что валюта получила название Telegram Stars. С помощью неё можно оплачивать цифровые товары и услуги в мини-приложениях. В частности, можно покупать электронные книги, онлайн-курсы и предметы в играх.

В сообщении указано, что валюту можно приобрести через систему встроенных покупок в магазинах приложений Apple и Google, а также через бота Premium Bot, с помощью которого происходит подключение подписки Telegram Premium.

Вывести Telegram Stars в Toncoin можно с помощью платформы Fragment.

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#мессенджеры
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#покупки
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Королева Британии отказалась пожать руку жене Макрона в Нормандии
06 июня 2024, 21:01

Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова

Супруга британского монарха Карла III королева Камилла не стала пожимать руку жене президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит на мероприятии, посвящённом 80-летию высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Отмечается, что Бриджит Макрон, протянувшая руку королеве, нарушила королевский протокол.

Инцидент произошёл около британского мемориала «Дня Д» в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер. На опубликованных кадрах видно, как после возложения венков жена французского президента ищет руку королевы, чтобы пожать её. Камилла не ответила на жест, однако Макрон всё же слегка пожала её руку, после чего сразу же отпустила.

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#юбилей
#инцидент
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Повышение ключевой ставки, механическая рука, задачи экономики: главное второго дня ПМЭФ
Беглов: Участниками ПМЭФ-2024 стало рекордное число стран
06 июня 2024, 19:59

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В Санкт-Петербурге проходит 27-ой Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году его тема – «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Губернатор города Александр Беглов в интервью для «Известий» заявил, что в этом году участниками ПМЭФ стало рекордное количество стран.
Редакция «Радио 1» расскажет о самых интересных событиях второго дня форума.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024

Механическая рука для участников СВО

Сегодня главной темой петербургского стенда на ПМЭФ стали «Технологии, открытые для мира». Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил стенд, где ему представили механическую руку для участников СВО, получивших тяжёлые ранения.

Главные задачи экономики России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что главными задачами для развития экономики России являются развитие рынка капитала, обеспечение открытости и «удержание лидерства» в технологической сфере.


Повышение ключевой ставки

Председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает повышения ключевой ставки. Такой прогноз он сделал после слов Набиуллиной о решении довести инфляцию до 4% в 2025 году.

Будущее переданных в казну активов

Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что переданные в собственность государства активы будут проданы. Соответствующее поручение было дано Росимуществу.

Венгрия поддержала инициативу Китая и Бразилии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался в поддержку инициативы Китая и Бразилии по Украине. Речь шла о меморандуме об урегулировании украинского конфликта, опубликованном в мае. Венгрия присоединится к этой инициативе.

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Соглашения на миллиарды

Во второй день участники форума заключили несколько важных соглашений. Мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор КамАЗ Сергей Когогин и первый вице-премьер России Денис Мантуров подписали соглашение о строительстве в столице первого в стране роботизированного завода по выпуску среднетоннажных и тяжёлых грузовых автомобилей.

Wildberries подписала соглашение с кластером экономических городов и свободных зон эмиратской группы портов Абу-Даби KEZAD Group о размещении логистического центра для выхода на рынок ОАЭ и региона.

ВТБ и «Атомэнергопром» подписали кредитное соглашение на 50 миллиардов рублей для развития Северного морского пути и строительства атомных электростанций.

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