В России введут уголовную ответственность за ввоз контрафакта

В 2024 году в Подмосковье зафиксировали около 3 тыс. случаев покусов собаками людей. Об этом заявил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян. По его словам, причина этого – нарушение правила выгула собак некоторыми хозяевами.