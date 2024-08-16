Минпромторг подал в суд на финского совладельца Невского судозавода

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Министерство промышленности и торговли России потребовало приостановления корпоративных прав финской компании Arctech Helsinki Shipyard OY в отношении ООО «Невский судостроительный-судоремонтный завод». Об этом сообщается в переданном в Арбитражный суд Московской области заявлении.
Отмечается, что заявление поступило в регулятор 14 августа и в тот же день было принято к производству. Рассмотрение дела состоится 12 сентября.
Также суд привлёк к делу третьи лица: ООО «Невский судостроительный-судоремонтный завод», АО «Объединённая судостроительная корпорация» и налоговая служба – МИФНС №10 по Ленинградской области.
В сентябре прошлого года в России приняли закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями». Согласно документу, организации через суд могут требовать приостановления корпоративных прав зарубежной холдинговой компании. После запрета компании не смогут получать дивиденды, распоряжаться своими акциями и голосовать на общих собраниях.
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Также суд привлёк к делу третьи лица: ООО «Невский судостроительный-судоремонтный завод», АО «Объединённая судостроительная корпорация» и налоговая служба – МИФНС №10 по Ленинградской области.
В сентябре прошлого года в России приняли закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями». Согласно документу, организации через суд могут требовать приостановления корпоративных прав зарубежной холдинговой компании. После запрета компании не смогут получать дивиденды, распоряжаться своими акциями и голосовать на общих собраниях.
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Анастасия Чинкова