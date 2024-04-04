Минпромторг России аккредитовал первый в Подмосковье экопромышленный парк

Фото: пресс-службе Мининвеста МО
«Экопромышленный парк в Московской области» включили в федеральный реестр. Перед этим он прошёл проверку на соответствие федеральным требованиям, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Парк планируют запустить в городском округе Егорьевск. Его создают в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» Государственной программы «Охрана окружающей среды».
На территории парка планируют разместиться четыре предприятия, которые займутся переработкой древесины, стекла, резинотехнических изделий и многого другого. Переработанный материал будет возвращён в производственный цикл и повторно использован для изготовления разнообразной продукции. Предполагается, что проект улучшит экологическую обстановку в регионе. Суммарно компании создадут более 200 рабочих мест.
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«Общая площадь экопромышленного парка превышает 8,7 га. Объём инвестиций в проект – более 4 млрд рублей. Плановый срок ввода – IV квартал текущего года. Это уже шестой индустриальный парк региона, получивший аккредитацию Минпромторга, и первый среди экопромышленных парков», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Документация экопромышленного парка в Московской области успешно прошла проверку на соответствие требованиям Минпромторга России. Включение в федеральный реестр министерства позволит резидентам парка воспользоваться государственными мерами поддержки», – сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.Как напомнили в Мининвесте, подобрать площадку под проект в индустриальных парках Подмосковья можно на инвестиционной карте региона.
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Лора Луганская