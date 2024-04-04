Минпромторг России аккредитовал первый в Подмосковье экопромышленный парк

По прогнозам главного аналитика «Банки.ру» Богдана Зварича, ставки по краткосрочным депозитам могут начать снижаться в ближайшее время, но возможности найти выгодные предложения на финансовом рынке еще есть. Об этом он сообщил агентству «Прайм».