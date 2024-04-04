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В Подмосковье принимают заявки на пять видов субсидий для аграриев

04 апреля 2024, 13:36
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Заявки на субсидии для нескольких направлений агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования принимают в Московской области в апреле, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Государственная поддержка позволяет увеличивать количество производителей и снижает убытки аграриев при плохом урожае», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
В настоящее время открыт приём заявок по пяти категориям. Субсидии можно получить на производство картофеля, поддержку элитного семеноводства овощей и картофеля, а также на выращивание овощей в открытом грунте. Заявки на эти субсидии принимаются до 10 апреля.


Кроме того, субсидию могут получить производители молока и производители зерновых культур. Приём заявок на субсидии в этих сферах хозяйствования принимается до 14 апреля.

Полную информацию об условиях предоставления субсидий можно получить в областном Центре компетенций по телефону: 8-498-602-29-19.

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Песков раскрыл, почему страны начали отказываться от обслуживания карт «Мир»
Песков: из-за давления и угроз США страны вынуждены отказываться от карт «Мир»
04 апреля 2024, 12:41

Фото: сайт Кремля

Россия продолжает вести диалог с разными странами по вопросу использования карт российской платёжной системы «Мир» и разработки алгоритмов по минимизации рисков санкций. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
При этом он подчеркнул, что страны начали всё чаще отказываться от обслуживания российских карт. Это связано, по его словам, с давлением, которое оказывают США на эти государства.

Вместе с тем, Россия пытается найти способы для того, чтобы минимизировать риски введения санкционных ограничений для таких государств.

Днём ранее стало известно, что все банки Киргизии перестали обслуживать карты российской платёжной системы. Такие меры были приняты во избежание вторичных санкций со стороны США и стран Запада.

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#сотрудничество
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«Жить будем справедливее, но ненамного»: экономист Кричевский – о налоговой реформе
Экономист Кричевский заявил, что налоговой реформы в России не будет
04 апреля 2024, 12:23

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал налоговую реформу в России. По его словам, она, в первую очередь, должна поспособствовать сокращению неравенства между разными слоями населения.
Никакой налоговой реформы в России не будет, заявил в беседе с «Радио 1» экономист Никита Кричевский.

Неравенство в экономике заключается в том, что доходы людей разных профессий не сопоставимы. При этом любые специальности нужны обществу. Налоговая система должна убирать этот перекос в одну из сторон.

Ожидаемые изменения не исправят эту ситуацию. Простые россияне будут работать также и платить прежний процент налогов. При этом люди, зарабатывающие выше среднего, будут вынуждены делиться своими доходами.

При этом, ожидаемые изменения нельзя назвать полноценной налоговой реформой, поскольку новые налоги вводить не предполагается, также как и убирать уже имеющиеся.

«90% населения изменения налоговых ставок вообще никак не затронут. Какой-то процент граждан будет платить больше, причём сильно больше. Ещё часть населения будет платить меньше, или вообще не будет платить», – подчеркнул экономист.
Единственное, что, по мнению Кричевского, появится у россиян – это моральное удовлетворение от того, что богатые люди станут платить больше, то есть будет некое ощущение справедливости.

Также специалист перечислил те аспекты, которые налоговые изменения не затронут. Так, ничего не изменится в области передаваемого по наследству имущества, в системе вкладов, не будет введено семейное налогообложение.

«Если бы вот здесь были внесены изменения, можно было бы говорить о полноценной реформе. Но есть будут только точечные решения, то жить мы будем справедливее, но ненамного», – заключил экономист.
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#экономика
#россия
#налоги
#изменения
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В России известили вкладчиков о скором изменении банковских условий
Аналитик Зварич: Ожидается скорое снижение ставок по краткосрочным депозитам
04 апреля 2024, 06:11

Фото: iStock/:alexialex

По прогнозам главного аналитика «Банки.ру» Богдана Зварича, ставки по краткосрочным депозитам могут начать снижаться в ближайшее время, но возможности найти выгодные предложения на финансовом рынке еще есть. Об этом он сообщил агентству «Прайм».
В настоящее время Банк России удерживает ключевую ставку на уровне 16 %, но эксперты ожидают сигнала о смягчении денежно-кредитной политики. Как только такой сигнал поступит, банки начнут предварительное снижение ставок по вкладам.
«Зачем переплачивать, если скоро можно будет привлечь средства по более низким процентам», – отметил Зварич.

Хотя краткосрочные вклады в настоящее время являются наиболее выгодными, аналитики считают, что в рамках предлагаемых банками трех- или шестимесячных депозитов все еще можно найти интересные варианты и извлечь из них выгоду.

Значительного повышения процентных ставок не ожидается, если только банки не испытывают острой потребности в ликвидности или не пытаются стабилизировать источники финансирования. По словам Зварича, если у банка, например, слишком много краткосрочного финансирования, он может повысить ставки по депозитам на более длительные сроки, чтобы достичь баланса.

Ранее аналитик Сигал рекомендовал класть деньги на депозит для спасения их от инфляции.

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#инфляция
#банк
#финансы
#деньги
#вклады
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«Клоуны»: Американский экономист об инициаторах изъятия российских активов
Экономист Сакс назвал клоунами инициаторов конфискации замороженных активов РФ
04 апреля 2024, 03:33

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Американский экономист Джеффри Сакс в интервью изданию The Hill назвал тех, кто инициировал арест замороженных российских активов, клоунами и заявил, что политики не могли предвидеть последствий такого решения.
«Эти люди не думают и на день вперед, попросту импровизируют. Эти люди ведут себя как клоуны», – отметил эксперт.

По словам Сакса, в настоящее время не существует правовой основы для ареста активов, и это решение окажет огромное влияние на мировую финансовую систему.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, на что пойдут замороженные российские активы.

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#сша
#россия
#экономика
#конфискация
#финансы
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Объем межбюджетных трансфертов регионам России сократился, сообщила Счетная палата
04 апреля 2024, 01:32

Фото: iStock/ArtemSam

Объем межбюджетных трансфертов российским регионам в 2023 году снизился на 0,3% до 3,932 млрд рублей, сообщила Счетная палата.
В Счетной палате отметили, что доля дотаций в общем объеме межбюджетных трансфертов выросла с 28,7 до 39,5 %. При этом объем неисполненных межбюджетных трансфертов составил 26,4 млрд рублей, в основном за счет неисполненных расходов на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов.

Согласно документу, в двух ключевых органах управления – Судебном департаменте при Верховном суде РФ и Министерстве энергетики РФ – уровень освоения межбюджетных трансфертов составил менее 90%. Наибольший объем неисполненных расходов по межбюджетным трансфертам приходится на Минздрав России – 8,4 млрд рублей. В целом уровень освоения межбюджетных трансфертов оказался выше, чем в 2022 году, и составил 99,3 % против 99 %.

Ранее «Радио 1» сообщило о снижении безработицы в России в феврале до исторического минимума.

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#деньги
#минздрав рф
#безработица
#субсидии
#расходы
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В России могут увеличить пошлины на импорт вина
Вице-премьер Абрамченко: пошлины на вино из стран НАТО могут поднять до 200%
03 апреля 2024, 19:45

Фото: iStock/ Carlo Prearo

Правительство России рассмотрит инициативу о повышении до 200% ввозных пошлин на вина из стран НАТО на специальной подкомиссии.
Об этом 3 апреля заявила вице-премьер Виктория Абрамченко после завершения отчета правительства в Госдуме, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что поддерживает зеркальные контрсанкции в отношении недружественных государств и выразила намерение рассмотреть предложение в рамках подкомиссии Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию.

В марте Ассоциация виноградарей и виноделов России обратилась с запросом к властям о введении 200% ввозных пошлин на вина из стран НАТО и отмене льготного режима для импортного вина из Грузии.

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#безопасность
#поставки
#нато
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Вакансии на ярмарке трудоустройства в Подмосковье представят более 200 предприятий
03 апреля 2024, 19:04

Свыше 200 подмосковных предприятий представят вакансии на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Ярмарка пройдёт в регионе с 10 по 12 апреля, Свои вакансии представят более 200 предприятий региона из разных отраслей экономики от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Кроме того, желающие смогут повысить свой профессиональный опыт или записаться на переобучение», – говорится в сообщении.
Площадки организуют в городских округах Раменское, Мытищи, Дубна, Долгопрудный, Подольск и Ногинск.

В эти дни также будет работать онлайн-площадка, на которой представители предприятий расскажут об условиях работы, ответят на вопросы соискателей.

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#трудоустройство
#работа
#ярмарка
#подмосковье
#московская область
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Экономист Волкова спрогнозировала снижение цены на гречку
03 апреля 2024, 18:38

Фото: iStock/Olena Vasylieva

Преподаватель кафедры политэкономии и истории экономической науки, член совета молодых ученых РЭУ им. Г. В. Плеханова Катерина Волкова заявила, что в России цена на гречку может снизиться на 3%.
«Сбор урожая по этой культуре в 2024 году поставил новый рекорд. Аграрии убрали 1,2 млн тонн гречихи, что на 39% больше результатов прошлого года. Такой результат предполагает дальнейшее снижение цен на продукцию», — пояснила в беседе с Газета.ру Волкова.

Она напомнила, что определённую роль в этих процессах играет и экспорт товаров.

Ранее сообщалось, что по данным аналитического ресурса «Чек Индекс», в России за год подешевели гречка и красная икра. Так, красная икра в феврале этого года по отношении к аналогичному месяцу в прошлом упала в цене на 5%, в то время как икра – на 3%.

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#гречка
#снижение
#россия
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Путин высказался насчет моста на Сахалин
Путин предложил связать Сахалин и материк мостом
03 апреля 2024, 18:24

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин высказал необходимость соединить остров Сахалин с материковой частью страны при помощи моста, передает ТАСС.
Об этом он заявил в ходе беседы с губернатором Сахалина Василием Лимаренко. Российский лидер подчеркнул важность этой идеи для ускорения развития региона и выразил уверенность в том, что это способствует его прогрессу.

Идея соединения Сахалина с материком рассматривается уже многие десятилетия, начиная с конца 19-го века. Первые попытки воплотить ее в жизнь были предприняты в середине 20-го века по инициативе Иосифа Сталина.

В 1950 году были начаты работы по созданию подводного тоннеля, однако они были прерваны после смерти Сталина в 1953 году.

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#сахалин
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