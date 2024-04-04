В Подмосковье принимают заявки на пять видов субсидий для аграриев

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Заявки на субсидии для нескольких направлений агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования принимают в Московской области в апреле, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Государственная поддержка позволяет увеличивать количество производителей и снижает убытки аграриев при плохом урожае», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.В настоящее время открыт приём заявок по пяти категориям. Субсидии можно получить на производство картофеля, поддержку элитного семеноводства овощей и картофеля, а также на выращивание овощей в открытом грунте. Заявки на эти субсидии принимаются до 10 апреля.
Полную информацию об условиях предоставления субсидий можно получить в областном Центре компетенций по телефону: 8-498-602-29-19.
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