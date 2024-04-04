На производстве моющих средств в Подольске будет создано 150 рабочих мест

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Ещё 150 рабочих мест появится в городском округе Подольск с запуском производства дезинфицирующих и моющих средств, в настоящее время комплекс для нового производства уже построен и получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Общая площадь производственно-складского комплекса составляет более 9,6 тыс. квадратных метров. В сутки на производстве планируется выпускать около 30 тысяч литров моющих и дезинфицирующих средств. Предусмотрены также помещения для хранения готовой продукции и её предпродажной подготовки», — отмечается в сообщении.Деньги в новое производство вложила научно-производственная компания «Медэкс», общий объём инвестиций составил 300 миллионов рублей.
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