Вакансии на ярмарке трудоустройства в Подмосковье представят более 200 предприятий

Свыше 200 подмосковных предприятий представят вакансии на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Ярмарка пройдёт в регионе с 10 по 12 апреля, Свои вакансии представят более 200 предприятий региона из разных отраслей экономики от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Кроме того, желающие смогут повысить свой профессиональный опыт или записаться на переобучение», – говорится в сообщении.Площадки организуют в городских округах Раменское, Мытищи, Дубна, Долгопрудный, Подольск и Ногинск.
Читайте также:
В Подмосковье насчитали 8 тысяч безработных и 80 тысяч вакансий
В Подмосковье проведут масштабную ярмарку вакансий
В Дубне состоится всероссийская ярмарка вакансий
Лора Луганская