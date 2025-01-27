Минпромторг России проведёт серию вебинаров «Цифровой атташе»

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Серию из 26 вебинаров по теме «Цифровой атташе» проведёт Минпромторг РФ в 2025 году, в рамках проекта запланированы вебинары четырёх типов: по странам, отраслевые, региональные и практические, сообщает пресс-служба министерства.
«Цифровые атташе» обеспечивают поддержку российским организациям в сфере программного обеспечения, радиоэлектронной продукции и сопутствующих услуг в реализации проектов на целевых рынках государств пребывания Торговых представительств Российской Федерации. Вебинары будут касаться различных аспектов деятельности этой службы», — говорится в сообщении.Страновой вебинар — ознакомительный, на нём экспортёры смогут узнать о трендах в ИТ-сфере в том или ином государстве, а также о существующих там барьерах и способах их преодоления.
На отраслевых вебинарах экспортёров проинформируют о текущих потребностях в части ИТ в приоритетных областях экономики стран с цифровыми атташе.
На практическом вебинаре освещается реальный опыт экспортёров в сфере ИТ. А региональный вебинар является дополнительным, на нём будет освещаться темы, касающиеся близлежащих регионов, на которые аккредитовано российское Торгпредство в иностранном государстве.
Подробная информация о службе «цифровой атташе», а также каталог вебинаров размещены по ссылке.
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