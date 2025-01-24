Подмосковных производителей пригласили на международную выставку UzFood

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Принять участие в международной выставке в сфере пищевой промышленности в Узбекистане UzFood-2025 могут компании-производители из Подмосковья, содействие им окажет Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Представить свою продукцию на выставке подмосковные компании смогут на коллективном стенде Московской области. При этом Фонд берёт на себя оплату аренды площадей и регистрационных сборов, а также застройку коллективного стенда, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, лингвистическое и техническое сопровождение переговоров», — говорится в сообщении.Зарегистрироваться на участие в UzFood-2025 можно до 26 января включительно по ссылке. Вопросы по выставке предприниматели могут задать специалисту Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области Ольге Матвеевой по почте matveeva@exportmo.ru, а также по телефону: 8-495-150-39-41 (добавочный 11).
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