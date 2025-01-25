Названы города, лидирующие по продаже новых машин в кредит

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По итогам 2024 года лидерами по продаже новых машин в кредит стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан. Об этом заявил директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин. При этом, по его словам, самый высокий уровень одобрения таких кредитов зафиксировали в Нижегородской области, Татарстане и Башкортостане с показателем выше 80%.
«Автомобили с пробегом чаще всего покупали в кредит в Татарстане, Москве и Московской области, а также в Краснодарском крае. При этом кредиты на подержанные машины чаще всего одобряли в Татарстане (74%), Башкортостане и в Пермском крае. Московская область — шестое место в этом рейтинге (56%), Москва — десятое (45%)», — пишут «Известия» со ссылкой на данные эксперта.Также стало известно, что подавляющее большинство владельцев китайских автомобилей положительно отзываются о выбранных машинах. К соответствующим выводам пришло исследование группы «Ренессанс Страхование» и сети автосервисов Caready. Как сообщает «Газета.Ru», ознакомившаяся с его результатами, опрос провели среди 1,4 тысячи владельцев китайского автопрома.
«В числе главных преимуществ китайских авто респонденты чаще всего называли более низкую стоимость обслуживания по сравнению с прочими иномарками, широкую модельную линейку, доступность запчастей и высокое качество обслуживания в сервисных центрах», — отмечается в материале.Читайте также:
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