Telegram захватывает рынок труда в России

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В России последние годы мессенджер Telegram все чаще стали использовать в качестве инструмента для найма сотрудников. Об этом сообщила HR бизнес-партнер КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова. По ее словам, главное преимущество телеграм-каналов — это скорость и удобство, где работодатель публикует вакансии с минимальным описанием, а соискатель может сразу же отправлять свое резюме и задавать вопросы.
«Telegram-каналы стали удобной альтернативой традиционным платформам для поиска сотрудников. Здесь рекрутеры и компании могут напрямую взаимодействовать с кандидатами, минуя длительные процессы, характерные для классических job-порталов. Это особенно важно для быстрорастущих компаний, которым нужно оперативно закрывать вакансии», — объяснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».В свою очередь не стоит забывать и о защите персональных данных при работе в сети. Как выяснила Общественная Служба Новостей в разговоре с главой отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктором Иевлевым, важно придерживаться трех правил — использовать разные пароли для разных сервисов, подключать двухфакторную аутентификацию и остерегаться малоизвестных сайтов и переходов по неизвестным ссылкам.
«Но есть и надежный сервис, например Have I Been Pwned, этот сервис позволяет пользователям проверять, были ли их личные данные скомпрометированы в результате утечек и взломов, он не собирает и не выдает найденные в утечках персональные данные, а только информирует об утечке персональных данных или паролей», — добавил собеседник издания.Читайте также:
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