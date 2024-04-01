Утилизационный сбор за растаможенные в ЕАЭС автомобили повысили

Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыла актуальное число российских резидентов с зарубежными счетами — по состоянию на декабрь 2023 года налоговой известно о 539,1 тыс. таких лиц, пишет РБК со ссылкой на презентацию «Итоги деятельности ФНС России» за прошедший год. За год число владельцев счетов увеличилось на 70%.