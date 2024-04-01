Утилизационный сбор за растаможенные в ЕАЭС автомобили повысили

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Новый порядок расчета стоимости ввоза в Россию автомобилей из стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступил в силу с 1 апреля, передает ТАСС.
Теперь недоплаченные налоги и сборы после занижения таможенной стоимости машин, которые ввозятся в Россию из стран ЕАЭС, будут входить в утилизационный сбор.
Данная мера направлена на уравнивание условий для граждан и компаний, импортирующих транспортные средства, растаможенные в ЕАЭС, и тех, кто проходит эту процедуру в России с уплатой всех налогов и сборов.
Помимо этого, с 1 апреля процедура растаможивания автомобилей с электрическим двигателем, ввозимых из стран ЕАЭС, должна проводиться исключительно в России.
Сокращение ассортимента автомобилей и значительные изменения сроков доставки из-за новых правил не предвидится, заверил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков. А вот стоимость машин на данном фоне может повыситься, поскольку платежи в России зафиксированы, но каковы будут конкретные цифры при росте цен, пока прогнозировать сложно, добавил Стариков.
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Данная мера направлена на уравнивание условий для граждан и компаний, импортирующих транспортные средства, растаможенные в ЕАЭС, и тех, кто проходит эту процедуру в России с уплатой всех налогов и сборов.
Помимо этого, с 1 апреля процедура растаможивания автомобилей с электрическим двигателем, ввозимых из стран ЕАЭС, должна проводиться исключительно в России.
Сокращение ассортимента автомобилей и значительные изменения сроков доставки из-за новых правил не предвидится, заверил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков. А вот стоимость машин на данном фоне может повыситься, поскольку платежи в России зафиксированы, но каковы будут конкретные цифры при росте цен, пока прогнозировать сложно, добавил Стариков.
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Ювелина Бернст