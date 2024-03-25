К дилерам начали поступать автомобили 2024 года по новой стоимости

Фото: iStock/
Дилеры начали получать автомобили 2024 года выпуска по новым ценам, сообщает агентство «Автостат».
Таким образом, наступает выгодное время для приобретения автомобиля, так как далее цены будут подниматься на 2-3% в квартал, а поддержка от производителей по мере дальнейшего роста спроса наоборот будет снижаться, заявил заместитель гендиректора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.
Сначала будут дорожать машины, ввезенные по параллельному импорту, затем автомобили с пробегом, а уже потом официальные дистрибьютеры выровняют рынок, добавил директор департамента продаж новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов. На все это, по его словам, уйдет два месяца.
Директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский в свою очередь полагает, что резкое подорожание коснется пока только авто из параллельного импорта.
Читайте также:
Дилеры самостоятельно установят цены на автомобили Solaris
Российские и китайские автомобили подешевели на сотни тысяч рублей
Китай утратил лидерство на мировом авторынке
Сначала будут дорожать машины, ввезенные по параллельному импорту, затем автомобили с пробегом, а уже потом официальные дистрибьютеры выровняют рынок, добавил директор департамента продаж новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов. На все это, по его словам, уйдет два месяца.
Читайте также:
Дилеры самостоятельно установят цены на автомобили Solaris
Российские и китайские автомобили подешевели на сотни тысяч рублей
Китай утратил лидерство на мировом авторынке
Ювелина Бернст