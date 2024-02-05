Минсельхоз ждет роста спроса производителей бройлеров на льготные инвесткредиты

Фото: iStock/sergeyryzhov
В российском Министерстве сельского хозяйства заявили, что ожидают роста спроса производителей бройлеров на инвестиционные кредиты, об этом рассказала замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова, её цитируют «РИА Новости».
«Эта мера будет действовать весь 2024 год. Пока у нас только в декабре был один кредит, как в феврале откроем кредитование (с привязкой к ключевой ставке Центробанка), надеюсь, будет больше. Думаю, таких желающих будет больше во второй половине года, когда сделают проекты и проведут всю работу с банками», — прокомментировала ситуацию Фастова.
Отмечается, что с 1 декабря минувшего года российские производители получили возможность брать льготные инвестиционные кредиты. Полученные средства можно использовать на покупку необходимо для производства техники и оборудования, а также на модернизацию производственных помещений.
Читайте также:
В Серпухове стартовало строительство птицеводческой фермы
В Подмосковье за год произвели более 633 тысяч тонн молока
В Подмосковье стартовал приём заявок на субсидии для выхода на маркетплейсы
Евгения Парфентьева