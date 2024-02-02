В Подмосковье за год произвели более 633 тысяч тонн молока

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
«Всего произведено порядка 633 тыс. тонн молока. Было также увеличено количество предприятий, на которых средний удой с коровы составляет более 10 тонн молока», — цитируются в сообщении слова главы министерства Владислав Мурашов.В тройку лидеров отрасли вошло предприятие «Ступинская Нива», где за год произвели около 42 тысяч тонн молока, племзавод «Пойма» из Луховиц (32 тысячи тонн молока) и агрофирма «Сосновка» из Коломны (26 тысяч тонн молока).
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