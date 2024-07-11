Минский завод захотел прекратить поставки вин в Россию после слов о «шмурдяке»

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В Минском заводе виноградных вин планируют прекратить поставки своей продукции на российский рынок после слов участников винодельческого рынка РФ о качестве продукции белорусского предприятия. Об этом информирует «РБК Вино»
Ранее негативно высказался о продукции МЗВВ глава компании «Абрау-Дюрсо» Борис Титов. По его мнению, на предприятии Белоруссии производят вина из импортного балка, который также называют «шмурдяком». Такие поставки, как считает Титов, могут привести к перезапуску канала сбыта продукции из импортного виноматериала на российском рынке.
В Минском заводе виноградных вин заявили, что вся производимая продукция соответствует действующим в государстве техническим регламентам, включая требования о безопасности. Стоит отметить, что названия выпускаемых на заводе вин согласуются с иностранными правообладателями.
Ранее сообщалось, что минимальная цена на европейское вино в РФ составит от 1250 до 1350 рублей за бутылку.
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В Минском заводе виноградных вин заявили, что вся производимая продукция соответствует действующим в государстве техническим регламентам, включая требования о безопасности. Стоит отметить, что названия выпускаемых на заводе вин согласуются с иностранными правообладателями.
Ранее сообщалось, что минимальная цена на европейское вино в РФ составит от 1250 до 1350 рублей за бутылку.
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Екатерина Коршунова