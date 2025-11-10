Минтруд вывел из теневой занятости 720 тысяч россиян в 2025 году
За 2025 год Минтруду удалось легализовать порядка 720 тысяч работников, что почти на 100 тысяч больше, чем за прошлый год. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что с частью работников заключили трудовые договоры, а часть стали самозанятыми и ИП.
«Власти стали эффективнее обнаруживать тех, кто ушел в "тень". Кроме того, "обеление" связано с нехваткой кадров. Россияне всё чаще не хотят трудиться неформально, выбирая компании, где есть официальное оформление», — приводит издание слова старшего научного сотрудника Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктора Ляшка.
В свою очередь эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин отметил, что российские власти хотят повысить прозрачность рынка труда с помощью ужесточения контроля за нелегальной занятостью.
По данным Росстата, в прошлом году в «тени» работали порядка 16 млн россиян.
Тем временем в Москве ожидается рост числа официально трудоустроенных и самозанятых после того, как ФНС проверит доходы неработающих жителей столицы, которые не платят налоги и не декларируют поступления. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова.
«Ключевым итогом проверок может стать структурный рост занятых и самозанятых и, как следствие, укрепление доходной устойчивости бюджета. Москвичи, в отношении которых в результате фискальных проверок выявятся факты неисполнения налоговых обязательств, должны будут заплатить задолженности по ранее скрытым доходам», — пояснила эксперт.
Кроме того, им придётся легализовать свою экономическую деятельность, а также официально трудоустроиться.