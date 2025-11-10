Минтруд вывел из теневой занятости 720 тысяч россиян в 2025 году

10 ноября 2025, 22:31

Фото: iStock/Atstock Productions

За 2025 год Минтруду удалось легализовать порядка 720 тысяч работников, что почти на 100 тысяч больше, чем за прошлый год. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.





Отмечается, что с частью работников заключили трудовые договоры, а часть стали самозанятыми и ИП.





«Власти стали эффективнее обнаруживать тех, кто ушел в "тень". Кроме того, "обеление" связано с нехваткой кадров. Россияне всё чаще не хотят трудиться неформально, выбирая компании, где есть официальное оформление», — приводит издание слова старшего научного сотрудника Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктора Ляшка.

«Ключевым итогом проверок может стать структурный рост занятых и самозанятых и, как следствие, укрепление доходной устойчивости бюджета. Москвичи, в отношении которых в результате фискальных проверок выявятся факты неисполнения налоговых обязательств, должны будут заплатить задолженности по ранее скрытым доходам», — пояснила эксперт.